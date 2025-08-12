https://ria.ru/20250812/kazahstan-2034734120.html
В Казахстане нашли тело третьего погибшего при крушении вертолета
АЛМА-АТА, 12 авг - РИА Новости. Тело третьего члена экипажа, погибшего при крушении вертолета EC-145 Сил воздушной обороны Казахстана в Алма-Атинской области на юге страны, найдено спустя три недели, сообщает пресс-служба министерства обороны республики. Двадцать пятого июля минобороны Казахстана сообщило о пропаже с радаров вертолета с тремя членами экипажа на борту. Машина исчезла во время планового перелета в регионе. В тот же день были развернуты поисково-спасательные работы. Позднее в МЧС сообщили, что в акватории озера Сорбулак обнаружены фрагменты вертолета, предположительно, принадлежавшего военным. "Двенадцатого августа обнаружено тело помощника командира экипажа - капитана Амангелды Амана Нурлановича. Опытный летчик, неоднократно выполнял полеты в сложных метеоусловиях, участвовал в учениях и операциях различного масштаба. Отличался высокой исполнительской дисциплиной и безупречной служебной репутацией. Налет на вертолете EC-145 составлял 295 часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее минобороны сообщало, что 10 августа в ходе подводных поисков было обнаружено и опознано тело командира экипажа - майора Нуржигита Уйсинбаева. На следующий день поисковики нашли тело бортового техника авиационной эскадрильи - капитана Бахтияра Ержигитова. Также в военном ведомстве пояснили, что процесс поиска вертолета и экипажа затянулся из-за сложных природных и гидрологических условий: озеро Сорбулак - крупный накопитель сточных вод в замкнутой котловине, где отмечаются резкие перепады глубин до 22 метров, сильное заиливание дна, обилие тины, слабый водообмен и почти нулевая видимость под водой. "Поисковые мероприятия по обследованию акватории и прилегающей территории, продолжаются. Ведутся работы по обнаружению и подъему фрагментов вертолета. Проводятся следственные действия для установления причин крушения", - отметили в ведомстве. EC-145 - многоцелевой двухдвигательный вертолёт европейского производства, разработанный и выпускаемый компанией Airbus Helicopters (ранее Eurocopter). Эта модель относится к классу легких вертолетов и используется как в гражданских, так и в военных целях.
