https://ria.ru/20250812/kartofel-2034791759.html
В Брянской области проконтролируют цены на картофель
В Брянской области проконтролируют цены на картофель - РИА Новости, 12.08.2025
В Брянской области проконтролируют цены на картофель
Губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил управлению потребительского рынка региона проводить регулярный мониторинг цен на картофель и направлять... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T13:54:00+03:00
2025-08-12T13:54:00+03:00
2025-08-12T14:54:00+03:00
брянская область
брянск
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778472712_0:98:1921:1178_1920x0_80_0_0_98198e11c35a87b2fc36a4111f2ec089.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил управлению потребительского рынка региона проводить регулярный мониторинг цен на картофель и направлять итоги проверок в контролирующие органы. "Продолжается уборка картофеля. Его предстоит убрать на площади 34,7 тысячи гектаров, что на 4 тысячи гектаров больше прошлого года… Картофель сельхозпроизводители сегодня отпускают по цене в три раза ниже, чем он лежит на прилавках. Дал поручение управлению потребительского рынка проводить регулярный мониторинг цен и представлять результаты проверок в контролирующие органы", – написал Богомаз в своем Telegram-канале. С 16 августа, по данным Богомаза, по субботам в районах Брянска и в муниципальных образованиях региона начнут работу еженедельные ярмарки выходного дня, где цены на сельхозпродукцию местных производителей будут ниже, чем в магазинах. Глава региона уточнил, что урожайность картофеля в Жирятинском районе области – 375 центнеров с гектара, в Погарском, Клинцовском, Навлинском, Рогнединском районах – свыше 300 центнеров с гектара.
https://ria.ru/20250812/tsentrobank-2034721540.html
https://ria.ru/20250810/ateroskleroz-2034387691.html
брянская область
брянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778472712_110:0:1810:1275_1920x0_80_0_0_c3b63d513cb0e18981bfc923a9f4ca0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, брянск, александр богомаз
Брянская область, Брянск, Александр Богомаз
В Брянской области проконтролируют цены на картофель
Губернатор Брянской области Богомаз поручил проверять цены на картофель