Карапетян инициировал международное разбирательство против властей Армении
16:37 12.08.2025 (обновлено: 17:19 12.08.2025)
Карапетян инициировал международное разбирательство против властей Армении
Предприниматель Самвел Карапетян начал международное арбитражное разбирательство против властей Армении, говорится в заявлении совета по защите бизнесмена. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T16:37:00+03:00
2025-08-12T17:19:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577956105_0:0:2194:1234_1920x0_80_0_0_c0503d55a9ed8d253f4d80e09ba6a5b7.jpg
ЕРЕВАН, 12 авг — РИА Новости. Предприниматель Самвел Карапетян начал международное арбитражное разбирательство против властей Армении, говорится в заявлении совета по защите бизнесмена. "Одиннадцатого августа Самвел Карапетян и его семья официально инициировали международное арбитражное разбирательство против Республики Армения для привлечения ее к ответственности по делу об экспроприации ЗАО "Электрические сети Армении". &lt;…&gt; Семья Карапетяна требует, чтобы арбитражный суд обязал Республику Армения возместить как уже понесенный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет 500 миллионов долларов и подлежит окончательной оценке арбитражным судом", — говорится в сообщении. Разбирательство возбудили на основании соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанного Арменией и Кипром в 1995 году. Карапетян публично выступил в защиту Армянской апостольской церкви, после чего премьер-министр Армении Никол Пашинян начал проводить репрессии:Семья Карапетяна предложила провести переговоры, но Ереван намеренно отказался, несмотря на свои международные обязательства."Впоследствии семья Карапетяна была вынуждена обратиться в чрезвычайный арбитраж, назначенный Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма, для защиты своих прав. Двадцать второго июля чрезвычайный арбитраж обязал Республику Армения воздержаться от любых действий, направленных на конфискацию компании. Четвертого августа чрезвычайный арбитраж подтвердил, что Армения должна немедленно выполнить это решение. Несмотря на это, власти Армении публично отвергли обязательный характер решения арбитража и продолжили свои действия против "Электросетей Армении", — говорится в заявлении. Там отмечается, что Армения не обеспечила защиту интересов семьи Карапетяна и их инвестиций. В компании уволили ключевых менеджеров и других сотрудников, а насильственный захват управления "Электросетями Армении" является незаконной экспроприацией со стороны Еревана в нарушение международного соглашения.Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Накануне Апелляционный уголовный суд Армении счел его задержание неправомерным.
ЕРЕВАН, 12 авг — РИА Новости. Предприниматель Самвел Карапетян начал международное арбитражное разбирательство против властей Армении, говорится в заявлении совета по защите бизнесмена.
"Одиннадцатого августа Самвел Карапетян и его семья официально инициировали международное арбитражное разбирательство против Республики Армения для привлечения ее к ответственности по делу об экспроприации ЗАО "Электрические сети Армении". <…> Семья Карапетяна требует, чтобы арбитражный суд обязал Республику Армения возместить как уже понесенный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет 500 миллионов долларов и подлежит окончательной оценке арбитражным судом", — говорится в сообщении.
Разбирательство возбудили на основании соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанного Арменией и Кипром в 1995 году. Карапетян публично выступил в защиту Армянской апостольской церкви, после чего премьер-министр Армении Никол Пашинян начал проводить репрессии:
  • полиция провела обыск в доме Карапетяна и арестовала его по обвинению в призывах к захвату власти;
  • в тот же день премьер-министр объявил о намерении передать "Электросети Армении", один из крупнейших активов семьи Карапетянов в Армении, в государственное управление;
  • позднее управляющим компанией назначили Романоса Петросяна, ранее занимавшего должность руководителя службы госконтроля.
Семья Карапетяна предложила провести переговоры, но Ереван намеренно отказался, несмотря на свои международные обязательства.
"Впоследствии семья Карапетяна была вынуждена обратиться в чрезвычайный арбитраж, назначенный Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма, для защиты своих прав. Двадцать второго июля чрезвычайный арбитраж обязал Республику Армения воздержаться от любых действий, направленных на конфискацию компании. Четвертого августа чрезвычайный арбитраж подтвердил, что Армения должна немедленно выполнить это решение. Несмотря на это, власти Армении публично отвергли обязательный характер решения арбитража и продолжили свои действия против "Электросетей Армении", — говорится в заявлении.
Там отмечается, что Армения не обеспечила защиту интересов семьи Карапетяна и их инвестиций. В компании уволили ключевых менеджеров и других сотрудников, а насильственный захват управления "Электросетями Армении" является незаконной экспроприацией со стороны Еревана в нарушение международного соглашения.
Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Накануне Апелляционный уголовный суд Армении счел его задержание неправомерным.
