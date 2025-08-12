https://ria.ru/20250812/kandidat-2034860293.html

Кандидат в президенты Боливии назвал Россию стратегическим партнером

Кандидат в президенты Боливии назвал Россию стратегическим партнером - РИА Новости, 12.08.2025

Кандидат в президенты Боливии назвал Россию стратегическим партнером

Россия должна быть стратегическим партнёром Боливии в энергетике и сфере технологий, поделился мнением с РИА Новости кандидат в президенты от левого "Народного... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T17:40:00+03:00

2025-08-12T17:40:00+03:00

2025-08-12T17:40:00+03:00

в мире

боливия

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

народный альянс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17172/65/171726579_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7d85e6a3cc92a883555d63b4b4c9fdb9.jpg

САНТА-КРУС, 12 авг - РИА Новости. Россия должна быть стратегическим партнёром Боливии в энергетике и сфере технологий, поделился мнением с РИА Новости кандидат в президенты от левого "Народного альянса" сенатор Андронико Родригес. "Россия была и останется стратегическим партнёром Боливии в ключевых сферах, таких как энергетика, наука и технологии. Мы проведем суверенную оценку подписанных контрактов с уважением к юридическим аспектам, включая контракты по литию, чтобы гарантировать, что они принесут пользу боливийскому народу", - отметил кандидат. Выборы президента Боливии пройдут 17 августа. Последние опросы ставят Родригеса на четвертое место в предвыборной гонке. Россия реализует в Боливии крупные инвестиционные проекты. Так, "Росатом" строит в Эль-Альто Центр ядерных исследований и технологий для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Правительство Боливии также подписало контракт 11 сентября 2024 года с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Контракт находится на рассмотрении парламента.

https://ria.ru/20250811/briks-2034641346.html

https://ria.ru/20250812/minfin-2034693432.html

боливия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, боливия, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", народный альянс