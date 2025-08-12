Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке за сутки зафиксировали 18 афтершоков - РИА Новости, 12.08.2025
01:02 12.08.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали 18 афтершоков
Камчатский полуостров продолжает демонстрировать повышенную сейсмическую активность, за последние сутки специалисты зафиксировали 18 афтершоков различной... РИА Новости, 12.08.2025
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Камчатский полуостров продолжает демонстрировать повышенную сейсмическую активность, за последние сутки специалисты зафиксировали 18 афтершоков различной интенсивности, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю, "Восемнадцать афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,5 зафиксировано за последние сутки, в населенных пунктах подземные толчки не ощущались", - уточнили в пресс-службе ведомства. В пунктах временного размещения в последние сутки находились 22 человека, среди которых трое детей. Специалисты психологической службы МЧС оказывают пострадавшим необходимую помощь. Параллельно с сейсмической активностью сохраняется угроза со стороны вулканов. Ключевской вулкан, являющийся одним из наиболее активных в регионе, за последние сутки произвел два пепловых выброса. Специалисты предупреждают о возможном размыве участка автодороги Мильково - Усть-Камчатск и не исключают вероятность мощного извержения с выбросами пепла на высоту до 12 километров. Власти и спасательные службы настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона воздержаться от посещения опасных районов, особенно вблизи Авачинского и Ключевского вулканов, где сохраняется повышенная сейсмичность. Аналогичные предостережения касаются и других активных вулканов полуострова - Безымянного, Шивелуча, Карымского и Крашенинникова. Текущая геологическая активность является следствием мощного землетрясения магнитудой 8,8, зарегистрированного на Камчатке 30 июля. С тех пор специалисты фиксируют постепенное снижение интенсивности афтершоков, однако ситуация продолжает оставаться под пристальным контролем.
камчатка
россия
камчатский край
камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке за сутки зафиксировали 18 афтершоков

МЧС: на Камчатке за сутки зафиксировали 18 афтершоков

© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкИзвержение вулканов Крашенинникова и Ключевская Сопка на Камчатке
Извержение вулканов Крашенинникова и Ключевская Сопка на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
Извержение вулканов Крашенинникова и Ключевская Сопка на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Камчатский полуостров продолжает демонстрировать повышенную сейсмическую активность, за последние сутки специалисты зафиксировали 18 афтершоков различной интенсивности, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю,
"Восемнадцать афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,5 зафиксировано за последние сутки, в населенных пунктах подземные толчки не ощущались", - уточнили в пресс-службе ведомства.
В пунктах временного размещения в последние сутки находились 22 человека, среди которых трое детей. Специалисты психологической службы МЧС оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Параллельно с сейсмической активностью сохраняется угроза со стороны вулканов. Ключевской вулкан, являющийся одним из наиболее активных в регионе, за последние сутки произвел два пепловых выброса. Специалисты предупреждают о возможном размыве участка автодороги Мильково - Усть-Камчатск и не исключают вероятность мощного извержения с выбросами пепла на высоту до 12 километров.
Власти и спасательные службы настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона воздержаться от посещения опасных районов, особенно вблизи Авачинского и Ключевского вулканов, где сохраняется повышенная сейсмичность. Аналогичные предостережения касаются и других активных вулканов полуострова - Безымянного, Шивелуча, Карымского и Крашенинникова.
Текущая геологическая активность является следствием мощного землетрясения магнитудой 8,8, зарегистрированного на Камчатке 30 июля. С тех пор специалисты фиксируют постепенное снижение интенсивности афтершоков, однако ситуация продолжает оставаться под пристальным контролем.
КамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
