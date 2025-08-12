https://ria.ru/20250812/kamchatka-2034694965.html
На Камчатке за сутки зафиксировали 18 афтершоков
На Камчатке за сутки зафиксировали 18 афтершоков - РИА Новости, 12.08.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали 18 афтершоков
12.08.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Камчатский полуостров продолжает демонстрировать повышенную сейсмическую активность, за последние сутки специалисты зафиксировали 18 афтершоков различной интенсивности, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю, "Восемнадцать афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,5 зафиксировано за последние сутки, в населенных пунктах подземные толчки не ощущались", - уточнили в пресс-службе ведомства. В пунктах временного размещения в последние сутки находились 22 человека, среди которых трое детей. Специалисты психологической службы МЧС оказывают пострадавшим необходимую помощь. Параллельно с сейсмической активностью сохраняется угроза со стороны вулканов. Ключевской вулкан, являющийся одним из наиболее активных в регионе, за последние сутки произвел два пепловых выброса. Специалисты предупреждают о возможном размыве участка автодороги Мильково - Усть-Камчатск и не исключают вероятность мощного извержения с выбросами пепла на высоту до 12 километров. Власти и спасательные службы настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона воздержаться от посещения опасных районов, особенно вблизи Авачинского и Ключевского вулканов, где сохраняется повышенная сейсмичность. Аналогичные предостережения касаются и других активных вулканов полуострова - Безымянного, Шивелуча, Карымского и Крашенинникова. Текущая геологическая активность является следствием мощного землетрясения магнитудой 8,8, зарегистрированного на Камчатке 30 июля. С тех пор специалисты фиксируют постепенное снижение интенсивности афтершоков, однако ситуация продолжает оставаться под пристальным контролем.
На Камчатке за сутки зафиксировали 18 афтершоков
