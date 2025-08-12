https://ria.ru/20250812/kamchatka-2034693795.html

На Камчатке обсудят план действий по ликвидации последствий пеплопада

На Камчатке обсудят план действий по ликвидации последствий пеплопада

На Камчатке обсудят план действий по ликвидации последствий пеплопада

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и оперативного штаба, где обсудят план действий по ликвидации последствий пеплопада, состоятся во вторник на... РИА Новости, 12.08.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и оперативного штаба, где обсудят план действий по ликвидации последствий пеплопада, состоятся во вторник на Камчатке, заявил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. "В течение дня состоится заседание КЧС и ОБП, на котором будут приняты решения по дальнейшим действиям, определены приоритеты и очерёдность работ по ликвидации последствий пеплопада", - написал Бондаренко в своем Telegram-канале. Глава округа отметил, что по итогам минувших суток ситуация остаётся относительно стабильной. "Несмотря на продолжающееся извержение Ключевской сопки, в населённых пунктах существенного пеплопада не зафиксировано. Обстановка находится на постоянном контроле", - заверил Бондаренко. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 километров. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.

