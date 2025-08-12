https://ria.ru/20250812/kamchatka-2034693795.html
На Камчатке обсудят план действий по ликвидации последствий пеплопада
На Камчатке обсудят план действий по ликвидации последствий пеплопада - РИА Новости, 12.08.2025
На Камчатке обсудят план действий по ликвидации последствий пеплопада
Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и оперативного штаба, где обсудят план действий по ликвидации последствий пеплопада, состоятся во вторник на... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T00:31:00+03:00
2025-08-12T00:31:00+03:00
2025-08-12T00:31:00+03:00
камчатка
евразия
олег бондаренко
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и оперативного штаба, где обсудят план действий по ликвидации последствий пеплопада, состоятся во вторник на Камчатке, заявил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. "В течение дня состоится заседание КЧС и ОБП, на котором будут приняты решения по дальнейшим действиям, определены приоритеты и очерёдность работ по ликвидации последствий пеплопада", - написал Бондаренко в своем Telegram-канале. Глава округа отметил, что по итогам минувших суток ситуация остаётся относительно стабильной. "Несмотря на продолжающееся извержение Ключевской сопки, в населённых пунктах существенного пеплопада не зафиксировано. Обстановка находится на постоянном контроле", - заверил Бондаренко. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 километров. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
