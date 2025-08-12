https://ria.ru/20250812/izhevsk-2034731932.html
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация."Аэропорт Ижевск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
