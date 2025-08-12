Рейтинг@Mail.ru
Российские врачи забили тревогу из-за смертельной инфекции
08:34 12.08.2025 (обновлено: 10:34 12.08.2025)
Российские врачи забили тревогу из-за смертельной инфекции
Инфекционисты призывают к вакцинации россиян от менингококка из-за увеличения случаев его распространения, пишет РБК. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Инфекционисты призывают к вакцинации россиян от менингококка из-за увеличения случаев его распространения, пишет РБК.&quot;На данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности, вакцинации, &lt;…&gt; если следовать последнему СанПиНу по профилактике инфекционных болезней&quot;, — рассказала изданию врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.Она отметила, что за прошлый год было зафиксировано 600 подобных случаев заражения.В конце июля глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что после завершения всех стадий разработки отечественную вакцину от менингококковой инфекции следует оперативно внести в Национальный календарь профилактических прививок России.В прошлом месяце Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что отечественная вакцина от менингококка находится на этапе клинических исследований и к концу года планируется подача досье на ее регистрацию. Ожидается, что она будет доступна для применения в 2027 году.Менингококковая инфекция — инфекционное заболевание, имеющее разнообразные клинические проявления — от назофарингита до менингококкового сепсиса и менингита. Вызывается менингококками, которые переносятся воздушно-капельным путем. Она широко распространена и может вызывать тяжелые осложнения вплоть до летального исхода.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Инфекционисты призывают к вакцинации россиян от менингококка из-за увеличения случаев его распространения, пишет РБК.
"На данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности, вакцинации, <…> если следовать последнему СанПиНу по профилактике инфекционных болезней", — рассказала изданию врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.

Она отметила, что за прошлый год было зафиксировано 600 подобных случаев заражения.
В конце июля глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что после завершения всех стадий разработки отечественную вакцину от менингококковой инфекции следует оперативно внести в Национальный календарь профилактических прививок России.
В прошлом месяце Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что отечественная вакцина от менингококка находится на этапе клинических исследований и к концу года планируется подача досье на ее регистрацию. Ожидается, что она будет доступна для применения в 2027 году.
Менингококковая инфекция — инфекционное заболевание, имеющее разнообразные клинические проявления — от назофарингита до менингококкового сепсиса и менингита. Вызывается менингококками, которые переносятся воздушно-капельным путем. Она широко распространена и может вызывать тяжелые осложнения вплоть до летального исхода.
