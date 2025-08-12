Индонезия объяснила отказ от суда в споре с Малайзией за нефтяные участки
Индонезия продолжит дипломатические переговоры с Малайзией по спорным водам
© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
© Depositphotos.com / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Индонезия продолжит дипломатические переговоры с Малайзией по поводу богатых нефтью участков в спорных водах, вместо того чтобы обращаться в суд, заявил заместитель министра иностранных дел республики Ариф Хавас Оэгросено.
Спор касается пересекающихся претензий на континентальный шельф и исключительную экономическую зону у восточного побережья Борнео, известную как Амбалат в Индонезии и море Сулавеси в Малайзии. Военное противостояние в 2005 году, спровоцированное решением Малайзии предоставить компании Shell права на разведку нефти в спорной зоне, стало последним крупным обострением.
«
"Германия и Нидерланды не могут урегулировать территориальный спор на границе уже 300 лет. Если у них за три века не получилось, почему мы должны решить всё за 10 лет? Если переговоры между странами Юго-Восточной Азии займут много времени, что ж, пусть будет так", - заявил в интервью агентству Блумберг замминистра.
Дипломат добавил, что переговоры о границах - самые сложные, поскольку после достижения соглашения уже нельзя ничего изменить.
Как отмечает агентство, Джакарта предпочитает оставить этот вопрос за столом переговоров, а не обращаться в международный арбитраж. Эта позиция отражает более широкий подход Индонезии к морским спорам, который ставит стабильность и двустороннее взаимодействие выше быстрых, обязывающих урегулирований, которые могут быть сопряжены с политическими и экономическими рисками.
Индонезия основывает свои морские претензии на Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в то время как Малайзия опирается на свою морскую карту 1979 года и решение Международного суда ООН 2002 года, которое предоставило ей суверенитет над островами Сипадан и Лигитан без установления морской границы.
Индонезия может закупить нефть у России после вступления в БРИКС
10 января, 14:46