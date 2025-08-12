https://ria.ru/20250812/gruziya-2034901728.html
"Грузинская мечта" опубликовала ролик с кадрами Украины
"Грузинская мечта" опубликовала ролик с кадрами Украины - РИА Новости, 13.08.2025
"Грузинская мечта" опубликовала ролик с кадрами Украины
Правящая партия "Грузинская мечта" вновь выпустила предвыборный ролик к предстоящим выборам в органы местного самоуправления с кадрами разрушений на Украине. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-12T22:55:00+03:00
2025-08-12T22:55:00+03:00
2025-08-13T09:44:00+03:00
в мире
украина
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981070763_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_38bad0ad01f49171d16cb7dc4eaeb18c.jpg
ТБИЛИСИ, 12 авг — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" вновь выпустила предвыборный ролик к предстоящим выборам в органы местного самоуправления с кадрами разрушений на Украине. Видеоролик опубликован на официальной странице партии в соцсети. Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября. "Мир Грузии — больше жизни Тбилиси", — написано в описании материала. В видеоролике в левой части показаны черно-белые кадры разрушений на Украине в результате военного конфликта с надписью "Нет войне", с правой стороны — цветные кадры грузинских достопримечательностей с надписью "Выбирай мир". В 2024 году правящая партия перед парламентскими выборами также опубликовала видеоролик и баннеры, на которых черно-белые кадры разрушений на Украине соседствуют с пейзажами Грузии и сопровождаются текстом "Нет — войне, выбирай мир".
https://ria.ru/20250808/saakashvili-2034099627.html
украина
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981070763_353:0:3082:2047_1920x0_80_0_0_1e229ae9b3f189a26b2ae47ad9192238.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, грузия
"Грузинская мечта" опубликовала ролик с кадрами Украины
"Грузинская мечта" опубликовала предвыборный ролик с кадрами Украины