"Грузинская мечта" опубликовала ролик с кадрами Украины

ТБИЛИСИ, 12 авг — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" вновь выпустила предвыборный ролик к предстоящим выборам в органы местного самоуправления с кадрами разрушений на Украине. Видеоролик опубликован на официальной странице партии в соцсети. Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября. "Мир Грузии — больше жизни Тбилиси", — написано в описании материала. В видеоролике в левой части показаны черно-белые кадры разрушений на Украине в результате военного конфликта с надписью "Нет войне", с правой стороны — цветные кадры грузинских достопримечательностей с надписью "Выбирай мир". В 2024 году правящая партия перед парламентскими выборами также опубликовала видеоролик и баннеры, на которых черно-белые кадры разрушений на Украине соседствуют с пейзажами Грузии и сопровождаются текстом "Нет — войне, выбирай мир".

