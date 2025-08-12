Рейтинг@Mail.ru
"Грузинская мечта" опубликовала ролик с кадрами Украины
22:55 12.08.2025 (обновлено: 09:44 13.08.2025)
"Грузинская мечта" опубликовала ролик с кадрами Украины
2025-08-12T22:55:00+03:00
2025-08-13T09:44:00+03:00
ТБИЛИСИ, 12 авг — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" вновь выпустила предвыборный ролик к предстоящим выборам в органы местного самоуправления с кадрами разрушений на Украине. Видеоролик опубликован на официальной странице партии в соцсети. Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября. "Мир Грузии — больше жизни Тбилиси", — написано в описании материала. В видеоролике в левой части показаны черно-белые кадры разрушений на Украине в результате военного конфликта с надписью "Нет войне", с правой стороны — цветные кадры грузинских достопримечательностей с надписью "Выбирай мир". В 2024 году правящая партия перед парламентскими выборами также опубликовала видеоролик и баннеры, на которых черно-белые кадры разрушений на Украине соседствуют с пейзажами Грузии и сопровождаются текстом "Нет — войне, выбирай мир".
в мире, украина, грузия
В мире, Украина, Грузия
Вид на президентский дворец в Тбилиси
Вид на президентский дворец в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 12 авг — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" вновь выпустила предвыборный ролик к предстоящим выборам в органы местного самоуправления с кадрами разрушений на Украине.
Видеоролик опубликован на официальной странице партии в соцсети. Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября.
"Мир Грузии — больше жизни Тбилиси", — написано в описании материала.
В видеоролике в левой части показаны черно-белые кадры разрушений на Украине в результате военного конфликта с надписью "Нет войне", с правой стороны — цветные кадры грузинских достопримечательностей с надписью "Выбирай мир".
В 2024 году правящая партия перед парламентскими выборами также опубликовала видеоролик и баннеры, на которых черно-белые кадры разрушений на Украине соседствуют с пейзажами Грузии и сопровождаются текстом "Нет — войне, выбирай мир".
