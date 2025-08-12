Грузчика мусоровоза из Сочи осудили за случайную смерть человека
Грузчика из Сочи осудили за случайную смерть человека от пресса мусоровоза
СОЧИ, 12 авг - РИА Новости. Грузчик мусоровоза из Сочи осужден за случайную смерть человека, по данным следствия, подсудимый не заметил пьяного мужчину в контейнере и перенес содержимое контейнера под прессовочную плиту мусоровоза, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"Грузчик мусоровоза осужден за случайную смерть человека. Центральный районный суд города Сочи рассмотрел материалы уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Установлено, что подсудимый, работая грузчиком мусоровоза… подкатил контейнер к приемному бункеру мусоровоза для дальнейшей разгрузки его от мусора, не заметив, что внутри контейнера в состоянии алкогольного опьянения находился мужчина. Содержимое контейнера было перемещено в бункер и уплотнено при помощи прессовочной плиты мусоровоза", - говорится в сообщении.
Уточняется, что труп мужчины обнаружили в процессе сортировки мусора. Подсудимый полностью признал вину, рассказали в пресс-службе судов региона.
Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на срок один год: осужденному запрещено покидать пределы города, менять место жительства или пребывания без согласования соответствующих надзорных органов. Приговор в законную силу не вступил, добавили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.