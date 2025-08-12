https://ria.ru/20250812/gromtsev-2034857879.html

Сквер имени Громцева обновят в подмосковном Дзержинском к сентябрю

Сквер имени Громцева обновят в подмосковном Дзержинском к сентябрю - РИА Новости, 12.08.2025

Сквер имени Громцева обновят в подмосковном Дзержинском к сентябрю

Сквер имени Громцева в подмосковном Дзержинском обновят к середине сентября, ход работ проверил глава региона Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сквер имени Громцева в подмосковном Дзержинском обновят к середине сентября, ход работ проверил глава региона Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Данное место считается одним из центральных общественных пространств городского округа Люберцы, здесь традиционно проводят различные массовые мероприятия. Жители сами выбрали этот объект для благоустройства во время онлайн-голосования, которое было организовано по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", отметили в пресс-службе. Воробьев изучил ход работ в рамках поездки в городской округ Люберцы. По словам главы региона, территория сквера отчасти уже обновлена, но в дальнейшем здесь будет красивая набережная со всеми удобствами для отдыха зимой и летом. "В Люберцах мы также продолжаем модернизацию нескольких парков. Один из них – Наташинский – самый популярный в округе, там отдыхает рекордное количество жителей. Ну и другие парки мы стараемся сделать так, чтобы они нравились и деткам, и нашим старшим", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Сквер носит имя Героя Социалистического Труда Бориса Громцева. Он долгие годы работал в НПО "Союз", руководил разработкой высокоэффективных видов топлива для ракетных систем залпового огня, участвовал в создании современного вооружения. Благоустройство проходит на два этапа. Так, первый был завершен в 2024 году. Тогда рабочие проложили пешеходные дорожки, обустроили лестничные спуски, создали комфортные зоны отдыха, установили сцену, скамейки и урны, высадили растения, сделали современное освещение. Директор по строительству компании-подрядчика Ваган Асатрян отметил, что в этом году будут укладывать порядка 450 квадратных метров тротуарной плитки и около 2,5 тысячи квадратных метров рулонного газона. Установят малые архитектурные формы, детскую площадку, спортивное оборудование. Также будет подключена система видеонаблюдения. А в нижней части сквера сделают газон. Он добавил, что везде предусмотрена доступная среда, поэтому никаких барьеров для людей с ограниченными возможностями передвижения не будет. На спуске со стороны сквера дополнительно сделают пандус с перилами. Также здесь установят платформы для маломобильных людей, почти 100 поручней, около 15 тысяч алюминиевых тактильных индикаторов. На детской площадке уложат безопасное резиновое покрытие. Появятся новые игровые элементы, качели и горка. Кроме того, в сквере дополнительно поставят девять опор освещения. Для обеспечения безопасности смонтируют 23 камеры, подключенные к системе "Безопасный регион". Также в Дзержинском в этом году будет приведено в порядок еще несколько объектов. На площади Святителя Николая сделают пешеходные дорожки, установят скамейки и урны, там проведут озеленение, освещение, видеонаблюдение. В городе также обустроили пять "народных троп", поменяли асфальт в семи дворах. Рабочие обновят пять детских площадок. В городском округе Люберцы в этом году модернизировали парк "Марусино" и мемориал "Вечный огонь" на Октябрьском проспекте. К 1 сентября откроют парк Дружбы и завершат строительство моста через озеро Черное. Также осенью завершат работы в Наташинском парке в Люберцах и в Летнем парке в Малаховке. Более чем в два раза – с 9,7 до 20,5 гектара – расширят территорию Центрального парка. Также преобразится Томилинский лесопарк. Ранее там обустроили "тропу здоровья", зоны для воркаута и места для разминки. В этом году сделают пешеходные дорожки с освещением, лыжную трассу почти на 1,5 километра, кинологический маршрут, автостоянку, детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха. В планах завершить в этом году вторую очередь лесопарка "Лесная опушка" и разработать концепцию благоустройства Дзержинского карьера. Он приобретет новый облик до конца 2027 года. А в 2026 году намечены работы на двух других карьерах – Красковском и Кореневском. Там создадут пространства для отдыха, занятия спортом и проведения досуга жителей всех возрастов. Ранее взрослая поликлиника в Дзержинском начала прием пациентов после проведенного капремонта. Обновленное здание осмотрел Воробьев. Отмечается, что поликлинику капитально отремонтировали впервые с 1975 года.

