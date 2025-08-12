Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст многодетным родителям - РИА Новости, 12.08.2025
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст многодетным родителям
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру труда Антону Котякову с предложением снизить пенсионный возраст родителям, воспитывающим двух и более детей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагается установить справедливую и экономически обоснованную систему льгот по досрочному назначению страховой пенсии по старости для многодетных родителей, со снижением общеустановленного пенсионного возраста в зависимости от количества воспитанных детей", - сказано в письме. Инициативой предусматривается снижение пенсионного возраста на один год за двоих детей, на три года за троих детей, и на пять лет за четырех и более. "Сегодня многодетные мамы могут досрочно выходить на пенсию, но для этого им нужно наработать определенный трудовой стаж и накопить пенсионные баллы. Например, при рождении троих детей, чтобы выйти на три года раньше, женщине нужно проработать 11,5 лет", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что предлагаемая мера станет "инвестицией в демографическое и экономическое будущее" России. "Рождаемость продолжает снижаться, при этом именно многодетные семьи – это будущее не только нашей демографии, но и устойчивой пенсионной системы. И пенсионная система также должна поощрять многодетность с помощью прозрачных и справедливых решений", - подчеркнул политик.
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст многодетным родителям

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру труда Антону Котякову с предложением снизить пенсионный возраст родителям, воспитывающим двух и более детей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
"Предлагается установить справедливую и экономически обоснованную систему льгот по досрочному назначению страховой пенсии по старости для многодетных родителей, со снижением общеустановленного пенсионного возраста в зависимости от количества воспитанных детей", - сказано в письме.
Инициативой предусматривается снижение пенсионного возраста на один год за двоих детей, на три года за троих детей, и на пять лет за четырех и более.
"Сегодня многодетные мамы могут досрочно выходить на пенсию, но для этого им нужно наработать определенный трудовой стаж и накопить пенсионные баллы. Например, при рождении троих детей, чтобы выйти на три года раньше, женщине нужно проработать 11,5 лет", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что предлагаемая мера станет "инвестицией в демографическое и экономическое будущее" России.
"Рождаемость продолжает снижаться, при этом именно многодетные семьи – это будущее не только нашей демографии, но и устойчивой пенсионной системы. И пенсионная система также должна поощрять многодетность с помощью прозрачных и справедливых решений", - подчеркнул политик.
