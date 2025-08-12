https://ria.ru/20250812/gosduma-2034822310.html

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст многодетным родителям

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст многодетным родителям - РИА Новости, 12.08.2025

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст многодетным родителям

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру труда Антону Котякову с предложением снизить пенсионный возраст... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T15:54:00+03:00

2025-08-12T15:54:00+03:00

2025-08-12T15:54:00+03:00

общество

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру труда Антону Котякову с предложением снизить пенсионный возраст родителям, воспитывающим двух и более детей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагается установить справедливую и экономически обоснованную систему льгот по досрочному назначению страховой пенсии по старости для многодетных родителей, со снижением общеустановленного пенсионного возраста в зависимости от количества воспитанных детей", - сказано в письме. Инициативой предусматривается снижение пенсионного возраста на один год за двоих детей, на три года за троих детей, и на пять лет за четырех и более. "Сегодня многодетные мамы могут досрочно выходить на пенсию, но для этого им нужно наработать определенный трудовой стаж и накопить пенсионные баллы. Например, при рождении троих детей, чтобы выйти на три года раньше, женщине нужно проработать 11,5 лет", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что предлагаемая мера станет "инвестицией в демографическое и экономическое будущее" России. "Рождаемость продолжает снижаться, при этом именно многодетные семьи – это будущее не только нашей демографии, но и устойчивой пенсионной системы. И пенсионная система также должна поощрять многодетность с помощью прозрачных и справедливых решений", - подчеркнул политик.

https://ria.ru/20250811/mnogodetnye-2034671214.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госдума рф