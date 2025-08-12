Рейтинг@Mail.ru
Число погибших от голода в секторе Газа возросло до 227 человек - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 12.08.2025 (обновлено: 12:38 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/gaza-2034752408.html
Число погибших от голода в секторе Газа возросло до 227 человек
Число погибших от голода в секторе Газа возросло до 227 человек - РИА Новости, 12.08.2025
Число погибших от голода в секторе Газа возросло до 227 человек
Общее число погибших от недоедания на фоне кризиса с поставками продовольствия в сектор Газа возросло до 227 человек, включая 103 ребенка, сообщило министерство РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T11:32:00+03:00
2025-08-12T12:38:00+03:00
в мире
израиль
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034418208_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67335f60aefa30e49f7b2c88836b4bc1.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Общее число погибших от недоедания на фоне кризиса с поставками продовольствия в сектор Газа возросло до 227 человек, включая 103 ребенка, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава во вторник. "Министерство здравоохранения сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировало пять случаев гибели людей от голода и недоедания, включая двух детей. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 227, включая 103 ребенка", - говорится в заявлении ведомства. По данным властей сектора Газа, с начала 2025 года от голода в Газе скончались 173 человека, в 2024 году - 50 человек, еще четверо погибли годом ранее. Как сообщила администрация сектора, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля по 10 августа разрешил въехать в полуэксклав 1334 грузовикам, что покрывает не более 14% потребностей населения в помощи. Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти. По их оценкам, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил 5 августа, что отказ Израиля гражданским лицам в доступе к продовольствию в Газе может представлять собой преступление против человечности. Израиль продолжает жестко ограничивать доступ гуманитарной помощи в Газу, и объем разрешенной к ввозу помощи далек от необходимого, подчеркнул Тюрк. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
https://ria.ru/20250811/gaza-2034607816.html
https://ria.ru/20250810/izrail-2034385441.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034418208_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_abb628075ed9e98c1757fa4db836ae4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Число погибших от голода в секторе Газа возросло до 227 человек

Число погибших от голода в Газе возросло до 227 человек, включая 103 ребенка

© AP Photo / Jehad AlshrafiЖенщина с сыновьями, страдающими от недоедания, в одной из больниц Газы
Женщина с сыновьями, страдающими от недоедания, в одной из больниц Газы - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Женщина с сыновьями, страдающими от недоедания, в одной из больниц Газы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Общее число погибших от недоедания на фоне кризиса с поставками продовольствия в сектор Газа возросло до 227 человек, включая 103 ребенка, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава во вторник.
"Министерство здравоохранения сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировало пять случаев гибели людей от голода и недоедания, включая двух детей. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 227, включая 103 ребенка", - говорится в заявлении ведомства.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Макрон выступил с новым предложением по сектору Газа
Вчера, 15:33
По данным властей сектора Газа, с начала 2025 года от голода в Газе скончались 173 человека, в 2024 году - 50 человек, еще четверо погибли годом ранее.
Как сообщила администрация сектора, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля по 10 августа разрешил въехать в полуэксклав 1334 грузовикам, что покрывает не более 14% потребностей населения в помощи. Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти. По их оценкам, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил 5 августа, что отказ Израиля гражданским лицам в доступе к продовольствию в Газе может представлять собой преступление против человечности. Израиль продолжает жестко ограничивать доступ гуманитарной помощи в Газу, и объем разрешенной к ввозу помощи далек от необходимого, подчеркнул Тюрк.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Тысячи людей вышли на протест в Тель-Авиве и других израильских городах на фоне решения премьера Биньямина Нетаньяху установить контроль над всей территорией сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Тысячи израильтян вышли на протест из-за планов по оккупации Газы
10 августа, 02:24
 
В миреИзраильООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала