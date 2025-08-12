https://ria.ru/20250812/gaza-2034752408.html

Число погибших от голода в секторе Газа возросло до 227 человек

в мире

израиль

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Общее число погибших от недоедания на фоне кризиса с поставками продовольствия в сектор Газа возросло до 227 человек, включая 103 ребенка, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава во вторник. "Министерство здравоохранения сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировало пять случаев гибели людей от голода и недоедания, включая двух детей. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 227, включая 103 ребенка", - говорится в заявлении ведомства. По данным властей сектора Газа, с начала 2025 года от голода в Газе скончались 173 человека, в 2024 году - 50 человек, еще четверо погибли годом ранее. Как сообщила администрация сектора, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля по 10 августа разрешил въехать в полуэксклав 1334 грузовикам, что покрывает не более 14% потребностей населения в помощи. Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти. По их оценкам, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил 5 августа, что отказ Израиля гражданским лицам в доступе к продовольствию в Газе может представлять собой преступление против человечности. Израиль продолжает жестко ограничивать доступ гуманитарной помощи в Газу, и объем разрешенной к ввозу помощи далек от необходимого, подчеркнул Тюрк. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

в мире, израиль, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году