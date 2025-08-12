https://ria.ru/20250812/forum-2034743323.html

Путин поприветствовал участников форума "Юг молодой"

Путин поприветствовал участников форума "Юг молодой"

Путин поприветствовал участников форума "Юг молодой"

Президент России Владимир Путин в приветствии участников, организаторов и гостей Всероссийского молодежного форума "Юг молодой" отметил, что форум нацелен на... РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участников, организаторов и гостей Всероссийского молодежного форума "Юг молодой" отметил, что форум нацелен на обсуждение всестороннего развития Донбасса и Новороссии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас в Бердянске, на Всероссийском молодёжном форуме "Юг молодой". Нынешний форум нацелен на обсуждение таких важных проблем, как всестороннее развитие Донбасса и Новороссии, обустройство родных городов и посёлков, укрепление сотрудничества между регионами, продвижение в обществе, особенно среди молодёжи, благородных идей волонтёрства и добровольчества, традиций наставничества и просветительства", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что встреча вновь проходит в круглогодичном образовательном Центре созидания "Маяк", который предоставляет юношам и девушкам возможность не только в рамках форумных смен, но и в дальнейшей жизни обмениваться опытом, завязывать деловые и дружеские контакты, а также продолжать совместную работу по стране. "А значит, каждый сможет выбрать интересующую его тему и в ходе открытых дискуссий и встреч с известными политиками, экспертами, общественными деятелями предложить свои идеи и проекты для решения этих ответственных задач", - подчеркнул глава государства. Кроме того, президент отметил, что в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы приоритетное внимание будет уделено вопросам сохранения исторической памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения. "Уверен, что форум пройдёт на достойном уровне, послужит личностному и профессиональному становлению юношей и девушек, формированию у них активной жизненной и гражданской позиции. Желаю вам творческого вдохновения и осуществления намеченных планов", - добавил Путин.

