Путин поприветствовал участников форума "Юг молодой"
10:56 12.08.2025 (обновлено: 14:51 12.08.2025)
Путин поприветствовал участников форума "Юг молодой"
Путин поприветствовал участников форума "Юг молодой"
донбасс
новороссия
россия
владимир путин
общество
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участников, организаторов и гостей Всероссийского молодежного форума "Юг молодой" отметил, что форум нацелен на обсуждение всестороннего развития Донбасса и Новороссии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас в Бердянске, на Всероссийском молодёжном форуме "Юг молодой". Нынешний форум нацелен на обсуждение таких важных проблем, как всестороннее развитие Донбасса и Новороссии, обустройство родных городов и посёлков, укрепление сотрудничества между регионами, продвижение в обществе, особенно среди молодёжи, благородных идей волонтёрства и добровольчества, традиций наставничества и просветительства", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что встреча вновь проходит в круглогодичном образовательном Центре созидания "Маяк", который предоставляет юношам и девушкам возможность не только в рамках форумных смен, но и в дальнейшей жизни обмениваться опытом, завязывать деловые и дружеские контакты, а также продолжать совместную работу по стране. "А значит, каждый сможет выбрать интересующую его тему и в ходе открытых дискуссий и встреч с известными политиками, экспертами, общественными деятелями предложить свои идеи и проекты для решения этих ответственных задач", - подчеркнул глава государства. Кроме того, президент отметил, что в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы приоритетное внимание будет уделено вопросам сохранения исторической памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения. "Уверен, что форум пройдёт на достойном уровне, послужит личностному и профессиональному становлению юношей и девушек, формированию у них активной жизненной и гражданской позиции. Желаю вам творческого вдохновения и осуществления намеченных планов", - добавил Путин.
донбасс
новороссия
россия
донбасс, новороссия, россия, владимир путин, общество
Донбасс, Новороссия, Россия, Владимир Путин, Общество
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участников, организаторов и гостей Всероссийского молодежного форума "Юг молодой" отметил, что форум нацелен на обсуждение всестороннего развития Донбасса и Новороссии.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас в Бердянске, на Всероссийском молодёжном форуме "Юг молодой". Нынешний форум нацелен на обсуждение таких важных проблем, как всестороннее развитие Донбасса и Новороссии, обустройство родных городов и посёлков, укрепление сотрудничества между регионами, продвижение в обществе, особенно среди молодёжи, благородных идей волонтёрства и добровольчества, традиций наставничества и просветительства", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что встреча вновь проходит в круглогодичном образовательном Центре созидания "Маяк", который предоставляет юношам и девушкам возможность не только в рамках форумных смен, но и в дальнейшей жизни обмениваться опытом, завязывать деловые и дружеские контакты, а также продолжать совместную работу по стране.
"А значит, каждый сможет выбрать интересующую его тему и в ходе открытых дискуссий и встреч с известными политиками, экспертами, общественными деятелями предложить свои идеи и проекты для решения этих ответственных задач", - подчеркнул глава государства.
Кроме того, президент отметил, что в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы приоритетное внимание будет уделено вопросам сохранения исторической памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения.
"Уверен, что форум пройдёт на достойном уровне, послужит личностному и профессиональному становлению юношей и девушек, формированию у них активной жизненной и гражданской позиции. Желаю вам творческого вдохновения и осуществления намеченных планов", - добавил Путин.
ДонбассНовороссияРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
