Филимонов вручил ключи от нового транспорта главам округов Вологодчины

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В столице Вологодской области состоялась торжественная церемония, в ходе которой глава региона Георгий Филимонов передал ключи от новых школьных автобусов представителям округов Вологодчины, сообщает пресс-служба губернатора региона. Глава области уточнил, что предоставляется 19 единиц транспорта, которые отправятся в 11 муниципалитетов Вологодской области. Объем финансирования на эту технику был предусмотрен по программе Минпромторга России "Школьный автобус" в размере более 73 миллионов рублей. "Я рад, что это очередное конкретное подтверждение рациональных, прагматичных результатов нашей работы. Работы совершенно нормальной, правильной, дежурной, осмысленной и целеустремленной. Пусть техника служит и не ломается, а те почти 8 тысяч детей, которых мы каждый день возим в школу и обратно, перемещаются комфортно и безопасно", – приводит пресс-служба слова Филимонова. Четыре из 19 новых автобусов направят в Вологодский округ, три – в Сокольский округ, по две единицы транспорта получат Вытегорский, Кадуйский, Кичменгско-Городецкий округа и по одной – Бабушкинский, Вожегодский, Грязовецкий, Никольский, Нюксенский и Тарногский муниципалитеты. Еще один автобус позже передадут для детей Череповецкого округа. От лица всех родителей и педагогов директор Рослятинской школы Бабушкинского округа Любовь Красикова поблагодарила главу региона за пристальное внимание к безопасности и здоровью школьников. По ее словам, автобусы оснащены и ремнями безопасности и тахографами, что сделает процесс транспортировки детей более комфортным и надежным. "Спасибо, что вы понимаете и чутко, с полным осознанием относитесь к нашим с вами совместным целям и задачам. При вашей поддержке мы будем продолжать в том же духе менять весь политический, культурный, социальный, образовательный ландшафт в созидательном ключе. Это наша обязанность. Обязательно нужно создавать новые точки роста для развития региона, для сбережения и спасения нашего русского человека, вологжанина на родной Вологодской земле как части великой, необъятной, любимой России", – обратился с ответными словами Филимонов. Сейчас в автопарке образовательных учреждений региона – 321 автобус. На этом транспорте ежедневно осуществляются перевозки детей к 187 учебным заведениям. Всего с 2012 года Вологодчина приобрела 302 единицы школьных автобусов за счет федеральных средств, а в следующем году планирует закупить еще 26 для 14 муниципалитетов.
