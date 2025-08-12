Рейтинг@Mail.ru
Филимонов вручил ключи от нового транспорта главам округов Вологодчины - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
17:40 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/filimonov-2034860451.html
Филимонов вручил ключи от нового транспорта главам округов Вологодчины
Филимонов вручил ключи от нового транспорта главам округов Вологодчины - РИА Новости, 12.08.2025
Филимонов вручил ключи от нового транспорта главам округов Вологодчины
В столице Вологодской области состоялась торжественная церемония, в ходе которой глава региона Георгий Филимонов передал ключи от новых школьных автобусов... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T17:40:00+03:00
2025-08-12T17:40:00+03:00
вологодская область
вологодская область
россия
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_0:22:3100:1766_1920x0_80_0_0_e23c38226a6991ed30c4dbc5fe236a00.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В столице Вологодской области состоялась торжественная церемония, в ходе которой глава региона Георгий Филимонов передал ключи от новых школьных автобусов представителям округов Вологодчины, сообщает пресс-служба губернатора региона. Глава области уточнил, что предоставляется 19 единиц транспорта, которые отправятся в 11 муниципалитетов Вологодской области. Объем финансирования на эту технику был предусмотрен по программе Минпромторга России "Школьный автобус" в размере более 73 миллионов рублей. "Я рад, что это очередное конкретное подтверждение рациональных, прагматичных результатов нашей работы. Работы совершенно нормальной, правильной, дежурной, осмысленной и целеустремленной. Пусть техника служит и не ломается, а те почти 8 тысяч детей, которых мы каждый день возим в школу и обратно, перемещаются комфортно и безопасно", – приводит пресс-служба слова Филимонова. Четыре из 19 новых автобусов направят в Вологодский округ, три – в Сокольский округ, по две единицы транспорта получат Вытегорский, Кадуйский, Кичменгско-Городецкий округа и по одной – Бабушкинский, Вожегодский, Грязовецкий, Никольский, Нюксенский и Тарногский муниципалитеты. Еще один автобус позже передадут для детей Череповецкого округа. От лица всех родителей и педагогов директор Рослятинской школы Бабушкинского округа Любовь Красикова поблагодарила главу региона за пристальное внимание к безопасности и здоровью школьников. По ее словам, автобусы оснащены и ремнями безопасности и тахографами, что сделает процесс транспортировки детей более комфортным и надежным. "Спасибо, что вы понимаете и чутко, с полным осознанием относитесь к нашим с вами совместным целям и задачам. При вашей поддержке мы будем продолжать в том же духе менять весь политический, культурный, социальный, образовательный ландшафт в созидательном ключе. Это наша обязанность. Обязательно нужно создавать новые точки роста для развития региона, для сбережения и спасения нашего русского человека, вологжанина на родной Вологодской земле как части великой, необъятной, любимой России", – обратился с ответными словами Филимонов. Сейчас в автопарке образовательных учреждений региона – 321 автобус. На этом транспорте ежедневно осуществляются перевозки детей к 187 учебным заведениям. Всего с 2012 года Вологодчина приобрела 302 единицы школьных автобусов за счет федеральных средств, а в следующем году планирует закупить еще 26 для 14 муниципалитетов.
https://ria.ru/20250812/alkomarkety-2034801448.html
https://ria.ru/20250718/vologodchina-2029918168.html
вологодская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_d3189dd2a36759b3f7c6a96f5eb0bfae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, россия, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов
Филимонов вручил ключи от нового транспорта главам округов Вологодчины

Филимонов вручил ключи от новых школьных автобусов главам округов Вологодчины

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Георгий Филимонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В столице Вологодской области состоялась торжественная церемония, в ходе которой глава региона Георгий Филимонов передал ключи от новых школьных автобусов представителям округов Вологодчины, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Глава области уточнил, что предоставляется 19 единиц транспорта, которые отправятся в 11 муниципалитетов Вологодской области. Объем финансирования на эту технику был предусмотрен по программе Минпромторга России "Школьный автобус" в размере более 73 миллионов рублей.
Покупка пива в алкомаркете - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Более 50% алкомаркетов закрылись или не продают спиртное на Вологодчине
14:38
"Я рад, что это очередное конкретное подтверждение рациональных, прагматичных результатов нашей работы. Работы совершенно нормальной, правильной, дежурной, осмысленной и целеустремленной. Пусть техника служит и не ломается, а те почти 8 тысяч детей, которых мы каждый день возим в школу и обратно, перемещаются комфортно и безопасно", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
Четыре из 19 новых автобусов направят в Вологодский округ, три – в Сокольский округ, по две единицы транспорта получат Вытегорский, Кадуйский, Кичменгско-Городецкий округа и по одной – Бабушкинский, Вожегодский, Грязовецкий, Никольский, Нюксенский и Тарногский муниципалитеты. Еще один автобус позже передадут для детей Череповецкого округа.
От лица всех родителей и педагогов директор Рослятинской школы Бабушкинского округа Любовь Красикова поблагодарила главу региона за пристальное внимание к безопасности и здоровью школьников. По ее словам, автобусы оснащены и ремнями безопасности и тахографами, что сделает процесс транспортировки детей более комфортным и надежным.
"Спасибо, что вы понимаете и чутко, с полным осознанием относитесь к нашим с вами совместным целям и задачам. При вашей поддержке мы будем продолжать в том же духе менять весь политический, культурный, социальный, образовательный ландшафт в созидательном ключе. Это наша обязанность. Обязательно нужно создавать новые точки роста для развития региона, для сбережения и спасения нашего русского человека, вологжанина на родной Вологодской земле как части великой, необъятной, любимой России", – обратился с ответными словами Филимонов.
Сейчас в автопарке образовательных учреждений региона – 321 автобус. На этом транспорте ежедневно осуществляются перевозки детей к 187 учебным заведениям. Всего с 2012 года Вологодчина приобрела 302 единицы школьных автобусов за счет федеральных средств, а в следующем году планирует закупить еще 26 для 14 муниципалитетов.
Печатная плата - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Завод по выпуску печатных плат начнут строить осенью на Вологодчине
18 июля, 12:48
 
Вологодская областьВологодская областьРоссияГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала