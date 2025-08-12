https://ria.ru/20250812/figurant-2034805001.html

Появились подробности дела о денежных переводах с Украины в ОАЭ

Появились подробности дела о денежных переводах с Украины в ОАЭ - РИА Новости, 12.08.2025

Появились подробности дела о денежных переводах с Украины в ОАЭ

Фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ Андрей Гмырин связан с экс-главой фонда госимущества страны Дмитрием Сенниченко, выяснило РИА Новости на основе... РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ Андрей Гмырин связан с экс-главой фонда госимущества страны Дмитрием Сенниченко, выяснило РИА Новости на основе данных из украинской базы судебных документов. Ранее Турецкая газета Aydınlık обнародовала банковские счета базирующих в ОАЭ компаний, участвующих в коррупционной схеме окружения Владимира Зеленского. По данным издания, ближайшее окружение Зеленского ежемесячно переводит около 50 миллионов долларов на счета двух компаний, связанных с Андреем Гмыриным, предполагаемым распорядителем средств, полученных коррупционным путем. Как выяснило РИА Новости, Гмырин фигурирует в деле Дмитрия Сенниченко в качестве соорганизатора преступной группировки, причастной к отмыванию более 277 миллионов долларов. Кроме того Гмырин указан в документах украинских правоохранителей как "приближенный к экс-главе фонда госимущества". По данным РИА Новости, Сенниченко, Гмырин и еще пять подозреваемых объявлены в розыск. В конце 2023 года украинские СМИ сообщали, что национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело против экс-главы фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко, по подозрению в отмывании 277,3 миллиона долларов. Ранее Сенниченко предъявили обвинение в присвоении денег по делу о махинациях в фонде государственного имущества.

