Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль НКО пройдет во Всеволожске Ленинградской области - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
17:07 12.08.2025 (обновлено: 18:01 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/festival-2034846376.html
Фестиваль НКО пройдет во Всеволожске Ленинградской области
Фестиваль НКО пройдет во Всеволожске Ленинградской области - РИА Новости, 12.08.2025
Фестиваль НКО пройдет во Всеволожске Ленинградской области
Фестиваль некоммерческих организаций пройдет во Всеволожске Ленинградской области в субботу 16 августа, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T17:07:00+03:00
2025-08-12T18:01:00+03:00
ленинградская область
всеволожск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034864384_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_8c16dfd820ab333bc1e1505d3e5bf43d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Фестиваль некоммерческих организаций пройдет во Всеволожске Ленинградской области в субботу 16 августа, сообщает пресс-служба правительства региона. "Узнать историю своей семьи до XVII века, сыграть в шахматы с чемпионкой Ленинградской области, освоить технологии 3D-печати, поймать дзен через телесные практики и отправить "оберег из дома" на передовую: в эту субботу в 13.00 Всеволожск примет масштабный фестиваль НКО — гостей и жителей Ленинградской области ждут 4 тематические зоны и более 20 активностей", - сообщает пресс-служба. Председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен отметила, что фестиваль НКО - удачный формат для знакомства с лучшими социальными инициативами региона, который показал себя ещё в прошлом году. "Это уникальное пространство, где можно найти партнёров, получить новые знания о развитии в некоммерческом секторе, обменяться опытом и почувствовать себя частью большой Команды 47. Опытные НКО и социальные предприниматели подготовили множество активностей: от волонтёрских инициатив по помощи нашим бойцам до образовательной программы по созданию НКО", - отметила Путронен. Она добавила, что основная цель фестиваля "зарядить" ленинградцев на добрые дела, показать, какие возможности в регионе есть для поддержки и развития социальных инициатив. На фестивале НКО опытные организации и социальные предприниматели познакомят ленинградцев со своими проектами, проведут мастер-классы, творческие, спортивные и патриотические мероприятия.
всеволожск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034864384_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_c44f7b98a2f0fcda7c44204a6b3ff25b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
всеволожск
Ленинградская область , Всеволожск
Фестиваль НКО пройдет во Всеволожске Ленинградской области

Во Всеволожске пройдет фестиваль фестиваль некоммерческих организаций

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ленинградской областиФестиваль НКО во Всеволожске Ленинградской области
Фестиваль НКО во Всеволожске Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ленинградской области
Фестиваль НКО во Всеволожске Ленинградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Фестиваль некоммерческих организаций пройдет во Всеволожске Ленинградской области в субботу 16 августа, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Узнать историю своей семьи до XVII века, сыграть в шахматы с чемпионкой Ленинградской области, освоить технологии 3D-печати, поймать дзен через телесные практики и отправить "оберег из дома" на передовую: в эту субботу в 13.00 Всеволожск примет масштабный фестиваль НКО — гостей и жителей Ленинградской области ждут 4 тематические зоны и более 20 активностей", - сообщает пресс-служба.
Председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен отметила, что фестиваль НКО - удачный формат для знакомства с лучшими социальными инициативами региона, который показал себя ещё в прошлом году.
"Это уникальное пространство, где можно найти партнёров, получить новые знания о развитии в некоммерческом секторе, обменяться опытом и почувствовать себя частью большой Команды 47. Опытные НКО и социальные предприниматели подготовили множество активностей: от волонтёрских инициатив по помощи нашим бойцам до образовательной программы по созданию НКО", - отметила Путронен.
Она добавила, что основная цель фестиваля "зарядить" ленинградцев на добрые дела, показать, какие возможности в регионе есть для поддержки и развития социальных инициатив.
На фестивале НКО опытные организации и социальные предприниматели познакомят ленинградцев со своими проектами, проведут мастер-классы, творческие, спортивные и патриотические мероприятия.
 
Ленинградская областьВсеволожск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала