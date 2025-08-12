https://ria.ru/20250812/festival-2034846376.html

Фестиваль НКО пройдет во Всеволожске Ленинградской области

Фестиваль НКО пройдет во Всеволожске Ленинградской области - РИА Новости, 12.08.2025

Фестиваль НКО пройдет во Всеволожске Ленинградской области

Фестиваль некоммерческих организаций пройдет во Всеволожске Ленинградской области в субботу 16 августа, сообщает пресс-служба правительства региона. 12.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Фестиваль некоммерческих организаций пройдет во Всеволожске Ленинградской области в субботу 16 августа, сообщает пресс-служба правительства региона. "Узнать историю своей семьи до XVII века, сыграть в шахматы с чемпионкой Ленинградской области, освоить технологии 3D-печати, поймать дзен через телесные практики и отправить "оберег из дома" на передовую: в эту субботу в 13.00 Всеволожск примет масштабный фестиваль НКО — гостей и жителей Ленинградской области ждут 4 тематические зоны и более 20 активностей", - сообщает пресс-служба. Председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен отметила, что фестиваль НКО - удачный формат для знакомства с лучшими социальными инициативами региона, который показал себя ещё в прошлом году. "Это уникальное пространство, где можно найти партнёров, получить новые знания о развитии в некоммерческом секторе, обменяться опытом и почувствовать себя частью большой Команды 47. Опытные НКО и социальные предприниматели подготовили множество активностей: от волонтёрских инициатив по помощи нашим бойцам до образовательной программы по созданию НКО", - отметила Путронен. Она добавила, что основная цель фестиваля "зарядить" ленинградцев на добрые дела, показать, какие возможности в регионе есть для поддержки и развития социальных инициатив. На фестивале НКО опытные организации и социальные предприниматели познакомят ленинградцев со своими проектами, проведут мастер-классы, творческие, спортивные и патриотические мероприятия.

