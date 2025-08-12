Рейтинг@Mail.ru
Российский рынок акций в среду подрос на 0,44 процента - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 12.08.2025 (обновлено: 18:59 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/ekonomika-2034878281.html
Российский рынок акций в среду подрос на 0,44 процента
Российский рынок акций в среду подрос на 0,44 процента - РИА Новости, 12.08.2025
Российский рынок акций в среду подрос на 0,44 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника подрос на 0,44%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T18:58:00+03:00
2025-08-12T18:59:00+03:00
экономика
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568378457_0:219:2865:1830_1920x0_80_0_0_d8c093db3a4e63fc7e95e55e42917ab8.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника подрос на 0,44%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,44%, до 2 977,18 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,25%, до 1 244,33 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,18%, до 1 174,23 пункта.
https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033891689.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568378457_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_5bbf6d8d0196b467b6d3d40d1c67fcd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Российский рынок акций в среду подрос на 0,44 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 0,44%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Здание Московской биржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника подрос на 0,44%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,44%, до 2 977,18 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,25%, до 1 244,33 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,18%, до 1 174,23 пункта.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Встреча Путина и Трампа поможет стабилизации экономики, заявил Дмитриев
7 августа, 12:14
 
ЭкономикаМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала