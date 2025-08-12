https://ria.ru/20250812/ekonomika-2034878281.html

Российский рынок акций в среду подрос на 0,44 процента

экономика

московская биржа

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника подрос на 0,44%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,44%, до 2 977,18 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,25%, до 1 244,33 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,18%, до 1 174,23 пункта.

