https://ria.ru/20250812/ekonomika-2034878281.html
Российский рынок акций в среду подрос на 0,44 процента
Российский рынок акций в среду подрос на 0,44 процента - РИА Новости, 12.08.2025
Российский рынок акций в среду подрос на 0,44 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника подрос на 0,44%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T18:58:00+03:00
2025-08-12T18:58:00+03:00
2025-08-12T18:59:00+03:00
экономика
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568378457_0:219:2865:1830_1920x0_80_0_0_d8c093db3a4e63fc7e95e55e42917ab8.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника подрос на 0,44%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,44%, до 2 977,18 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,25%, до 1 244,33 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,18%, до 1 174,23 пункта.
https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033891689.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568378457_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_5bbf6d8d0196b467b6d3d40d1c67fcd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Российский рынок акций в среду подрос на 0,44 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 0,44%