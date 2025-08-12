Ефимов: вестибюль и платформу станции "Рижская" БКЛ соединят три коридора

https://ria.ru/20250812/efimov-2034774147.html

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Второй наземный вестибюль станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена соединят с платформой тремя коридорами над путями, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Новый наземный вестибюль "Рижской" расположится возле пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка. Пассажиры будут спускаться из него по эскалатору, затем, пройдя по подходному коридору, попадут на платформу через коридоры (ходки) над путями протяженностью около 17 метров.Как уточнил Ефимов, устройство эскалаторного наклонного хода во втором вестибюле уже завершено. Строители также завершили проходку верхнего свода подходного коридора. После разработки грунта и монолитных работ начнется отделка материалами аналогичными тем, что применялись при строительстве станции.Ранее он рассказал, что в столице продолжается масштабное развитие метрополитена. "По поручению мэра Сергея Собянина город вернулся к массовому строительству объектов метро. Уже в сентябре для пассажиров откроется новый участок Троицкой линии. Сейчас в активной стадии возведения находятся 16 станций, работы ведутся на двух новых линиях – Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской, где одновременно задействованы пять тоннелепроходческих комплексов. До 2030 года планируется построить более 30 станций, а также продлить существующие радиальные направления, чтобы обеспечить шаговую доступность метро для каждого москвича", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Как отмечал Собянин, за пять лет в Москве планируется построить более 70 километров линий метро, 31 станцию и три электродепо.

