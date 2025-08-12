https://ria.ru/20250812/dtp-2034859561.html
В ДТП с двумя грузовиками под Нижним Новгородом погиб человек
Один человек погиб, еще трое ранены при столкновении двух грузовиков и двух легковых автомобилей на трассе М7 в Нижегородской области, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T17:36:00+03:00
нижегородская область
россия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще трое ранены при столкновении двух грузовиков и двух легковых автомобилей на трассе М7 в Нижегородской области, сообщает МЧС региона. "Поступило сообщение о столкновении двух грузовых и двух легковых автомобилей на трассе М-7 "Волга" в Кстовском муниципальном округе. В результате ДТП погиб водитель одного из большегрузов, три человека пострадали", - говорится в сообщении. На фото, опубликованном ведомством, видно два опрокинутых грузовика - КамАЗ и Scania, а также помятые легковые машины. Отмечается, что для ликвидации последствий аварии от МЧС было задействовано четыре специалиста и одна единица техники. "Движение в сторону Казани затруднено. На месте работают оперативные службы", - подчеркивается в сообщении.
нижегородская область
россия
