В ДТП с двумя грузовиками под Нижним Новгородом погиб человек - РИА Новости, 12.08.2025
17:36 12.08.2025
В ДТП с двумя грузовиками под Нижним Новгородом погиб человек
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще трое ранены при столкновении двух грузовиков и двух легковых автомобилей на трассе М7 в Нижегородской области, сообщает МЧС региона. "Поступило сообщение о столкновении двух грузовых и двух легковых автомобилей на трассе М-7 "Волга" в Кстовском муниципальном округе. В результате ДТП погиб водитель одного из большегрузов, три человека пострадали", - говорится в сообщении. На фото, опубликованном ведомством, видно два опрокинутых грузовика - КамАЗ и Scania, а также помятые легковые машины. Отмечается, что для ликвидации последствий аварии от МЧС было задействовано четыре специалиста и одна единица техники. "Движение в сторону Казани затруднено. На месте работают оперативные службы", - подчеркивается в сообщении.
© Фото : МЧС Нижегородской области/TelegramДТП на трассе М7 в Нижегородской области
ДТП на трассе М7 в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото : МЧС Нижегородской области/Telegram
ДТП на трассе М7 в Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще трое ранены при столкновении двух грузовиков и двух легковых автомобилей на трассе М7 в Нижегородской области, сообщает МЧС региона.
"Поступило сообщение о столкновении двух грузовых и двух легковых автомобилей на трассе М-7 "Волга" в Кстовском муниципальном округе. В результате ДТП погиб водитель одного из большегрузов, три человека пострадали", - говорится в сообщении.
На фото, опубликованном ведомством, видно два опрокинутых грузовика - КамАЗ и Scania, а также помятые легковые машины.
Отмечается, что для ликвидации последствий аварии от МЧС было задействовано четыре специалиста и одна единица техники.
"Движение в сторону Казани затруднено. На месте работают оперативные службы", - подчеркивается в сообщении.
 
