Украинский дрон атаковал частный дом в Курской области
Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на частный дом в Курской области
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 12 авг - РИА Новости. Украинский дрон атаковал частный дом в курском Суджанском районе, пострадал 45-летний мужчина, с травмами разных частей тела он доставлен в курскую областную больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Очередные подлые преступления ВСУ. По предварительной информации, сегодня ночью вражеский FPV-дрон атаковал частный дом в селе Заолешенка Суджанского района. В результате атаки пострадал 45-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая и минно-взрывная травма, травмы головы, шеи, груди, рук и ног", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Отмечается, что мужчину доставили в медучреждение, ему оказана вся необходимая помощь.
"Желаю скорейшей поправки. Уважаемые жители, вновь прошу всех: в наших приграничных районах до сих пор крайне небезопасно. Каждый день враг атакует нашу территорию, целью становятся гражданские объекты и мирные жители. Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет безопасно! Берегите себя!" - добавил Хинштейн.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18