Украинский дрон атаковал частный дом в Курской области

2025-08-12T14:57:00+03:00

происшествия

суджанский район

александр хинштейн

вооруженные силы украины

курская область

КУРСК, 12 авг - РИА Новости. Украинский дрон атаковал частный дом в курском Суджанском районе, пострадал 45-летний мужчина, с травмами разных частей тела он доставлен в курскую областную больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Очередные подлые преступления ВСУ. По предварительной информации, сегодня ночью вражеский FPV-дрон атаковал частный дом в селе Заолешенка Суджанского района. В результате атаки пострадал 45-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая и минно-взрывная травма, травмы головы, шеи, груди, рук и ног", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Отмечается, что мужчину доставили в медучреждение, ему оказана вся необходимая помощь. "Желаю скорейшей поправки. Уважаемые жители, вновь прошу всех: в наших приграничных районах до сих пор крайне небезопасно. Каждый день враг атакует нашу территорию, целью становятся гражданские объекты и мирные жители. Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет безопасно! Берегите себя!" - добавил Хинштейн.

суджанский район

курская область

2025

Новости

происшествия, суджанский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, курская область