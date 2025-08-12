https://ria.ru/20250812/deputat-2034839197.html
Депутата парламента Тувы будут судить за стрельбу у ресторана
КРАСНОЯРСК, 12 авг – РИА Новости. Депутату верховного хурала Тувы после перестрелки у ресторана предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью двум жителям Кызыла, материалы дела направлены в суд, сообщила республиканская прокуратура. Перестрелка у ресторана в Кызыле произошла в ноябре 2024 года. Тогда ряд Telegram-каналов региона сообщил, что после потасовки в больницу были доставлены шесть человек, в том числе одна женщина. Также сообщалось, что в инциденте могут быть замешаны депутат парламента Тувы Саян Ондар и тувинский борец по хурешу (тувинская национальная борьба) Айдын Монгуш. Позже парламент Тувы опубликовал сообщение о том, что "каких-либо официальных сообщений из правоохранительных органов не поступало". Еще через два дня Саяна Ондара освободили от должности председателя комитета по национальной, молодежной политике, спорту, туризму и делам коренных малочисленных народов. "Первый заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата верховного хурала республики Тыва. Он обвиняется по пункту "в" части 2 статье 111 УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и пункту "з" части 2 статье 112 УК РФ "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", - говорится в сообщении. В республиканской прокуратуре пояснили, что по версии следствия, в ноябре 2024 года на прилегающей территории ресторана "Гранд Сити" в Кызыле в ходе ссоры депутат подбежал к автомобилю потерпевшего и произвёл выстрелы из своего травматического оружия. В результате пострадали два человека: сам владелец автомобиля, который получил повреждения средней степени тяжести, и его родственница, находившаяся на переднем сиденье авто, она получила тяжёлые травмы. "В рамках уголовного дела потерпевшей предъявлен гражданский иск о компенсации морального вреда, причиненного преступлением. На имущество обвиняемого стоимостью более 7 миллионов рублей наложен арест", - уточнили в надзорном ведомстве. Уголовное дело рассмотрит Кызылский городской суд.
