Рейтинг@Mail.ru
В АТОР оценили ситуацию с пожарами в Черногории - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:06 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/chernogoriya-2034794289.html
В АТОР оценили ситуацию с пожарами в Черногории
В АТОР оценили ситуацию с пожарами в Черногории - РИА Новости, 12.08.2025
В АТОР оценили ситуацию с пожарами в Черногории
Эпицентры пожаров в Черногории находятся на значительном расстоянии от туристических курортов, отдыхающие там россияне в безопасности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T14:06:00+03:00
2025-08-12T14:06:00+03:00
туризм
черногория
подгорица (город)
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117755/14/1177551447_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a5c90156a08bed723ea45c9a3351836.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Эпицентры пожаров в Черногории находятся на значительном расстоянии от туристических курортов, отдыхающие там россияне в безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Радио и телевидение Черногории со ссылкой на Elektrodistributivni system (Электросети) республики накануне передало, что ряд населенных пунктов к северу от столицы Черногории Подгорицы остался без электричества из-за леcных пожаров. "Эпицентры пожаров находятся на значительном расстоянии от туристических курортов. По данным туроператоров-членов АТОР, российские туристы в безопасности", - сообщили в ассоциации. Всего, по данным АТОР, в Черногории сейчас могут находиться около 8,5 тысячи российских туристов. Из них порядка 2 тысячи в отелях, остальные - в апартаментах, квартирах и других индивидуальных средствах размещения.
https://ria.ru/20250703/pozhar-2027012447.html
черногория
подгорица (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117755/14/1177551447_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9f30e7c04ecba56f3e10ec568563e0ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черногория, подгорица (город), ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Черногория, Подгорица (город), Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В АТОР оценили ситуацию с пожарами в Черногории

АТОР: пожары в Черногории находятся на значительном расстоянии от курортов

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкЛесные пожары
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
Лесные пожары. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Эпицентры пожаров в Черногории находятся на значительном расстоянии от туристических курортов, отдыхающие там россияне в безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Радио и телевидение Черногории со ссылкой на Elektrodistributivni system (Электросети) республики накануне передало, что ряд населенных пунктов к северу от столицы Черногории Подгорицы остался без электричества из-за леcных пожаров.
«
"Эпицентры пожаров находятся на значительном расстоянии от туристических курортов. По данным туроператоров-членов АТОР, российские туристы в безопасности", - сообщили в ассоциации.
Всего, по данным АТОР, в Черногории сейчас могут находиться около 8,5 тысячи российских туристов. Из них порядка 2 тысячи в отелях, остальные - в апартаментах, квартирах и других индивидуальных средствах размещения.
Лесной пожар в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Россияне не пострадали при лесном пожаре в Анталье
3 июля, 17:53
 
ТуризмЧерногорияПодгорица (город)Ассоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала