В АТОР оценили ситуацию с пожарами в Черногории

В АТОР оценили ситуацию с пожарами в Черногории - РИА Новости, 12.08.2025

В АТОР оценили ситуацию с пожарами в Черногории

Эпицентры пожаров в Черногории находятся на значительном расстоянии от туристических курортов, отдыхающие там россияне в безопасности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T14:06:00+03:00

2025-08-12T14:06:00+03:00

2025-08-12T14:06:00+03:00

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Эпицентры пожаров в Черногории находятся на значительном расстоянии от туристических курортов, отдыхающие там россияне в безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Радио и телевидение Черногории со ссылкой на Elektrodistributivni system (Электросети) республики накануне передало, что ряд населенных пунктов к северу от столицы Черногории Подгорицы остался без электричества из-за леcных пожаров. "Эпицентры пожаров находятся на значительном расстоянии от туристических курортов. По данным туроператоров-членов АТОР, российские туристы в безопасности", - сообщили в ассоциации. Всего, по данным АТОР, в Черногории сейчас могут находиться около 8,5 тысячи российских туристов. Из них порядка 2 тысячи в отелях, остальные - в апартаментах, квартирах и других индивидуальных средствах размещения.

черногория

подгорица (город)

Наталья Макарова

Наталья Макарова

