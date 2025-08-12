https://ria.ru/20250812/chechnja-2034843562.html

В Чечне возбудили дело против учителя за истязание детей

В Чечне возбудили дело против учителя за истязание детей - РИА Новости, 12.08.2025

В Чечне возбудили дело против учителя за истязание детей

Возбуждено уголовное дело против учителя за истязание несовершеннолетних в частном чеченском медресе, сообщает СУСК по республике. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T16:56:00+03:00

2025-08-12T16:56:00+03:00

2025-08-12T16:56:00+03:00

происшествия

северный кавказ

гудермес

россия

салах межиев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg

ГРОЗНЫЙ, 12 авг— РИА Новости. Возбуждено уголовное дело против учителя за истязание несовершеннолетних в частном чеченском медресе, сообщает СУСК по республике. Ранее в интернете появилось видео, где учитель частного медресе в Чечне избивает двух мальчиков пластмассовой трубой. После данного инцидента председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Чечни Салах Межиев сообщил журналистам, что медресе закрыто. По данным следствия, подозреваемый в период с марта по май 2025 года систематически наносил побои трем несовершеннолетним мальчикам, нанося им удары куском полипропиленовой трубы по различным частям тела. "Следственными органами следственного управления СКР по Чеченской Республике по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении учителя частной школы в городе Гудермес по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица)", - говорится в сообщении. Следователи уточнили, что по уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

https://ria.ru/20250521/uchitel-2018353451.html

https://ria.ru/20250721/kuzbass-2030394041.html

северный кавказ

гудермес

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, северный кавказ, гудермес, россия, салах межиев