В Чечне возбудили дело против учителя за истязание детей
16:56 12.08.2025
В Чечне возбудили дело против учителя за истязание детей
ГРОЗНЫЙ, 12 авг— РИА Новости. Возбуждено уголовное дело против учителя за истязание несовершеннолетних в частном чеченском медресе, сообщает СУСК по республике. Ранее в интернете появилось видео, где учитель частного медресе в Чечне избивает двух мальчиков пластмассовой трубой. После данного инцидента председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Чечни Салах Межиев сообщил журналистам, что медресе закрыто. По данным следствия, подозреваемый в период с марта по май 2025 года систематически наносил побои трем несовершеннолетним мальчикам, нанося им удары куском полипропиленовой трубы по различным частям тела. "Следственными органами следственного управления СКР по Чеченской Республике по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении учителя частной школы в городе Гудермес по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица)", - говорится в сообщении. Следователи уточнили, что по уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления.
происшествия, северный кавказ, гудермес, россия, салах межиев
Происшествия, Северный Кавказ, Гудермес, Россия, Салах Межиев
ГРОЗНЫЙ, 12 авг— РИА Новости. Возбуждено уголовное дело против учителя за истязание несовершеннолетних в частном чеченском медресе, сообщает СУСК по республике.
Ранее в интернете появилось видео, где учитель частного медресе в Чечне избивает двух мальчиков пластмассовой трубой. После данного инцидента председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Чечни Салах Межиев сообщил журналистам, что медресе закрыто. По данным следствия, подозреваемый в период с марта по май 2025 года систематически наносил побои трем несовершеннолетним мальчикам, нанося им удары куском полипропиленовой трубы по различным частям тела.
"Следственными органами следственного управления СКР по Чеченской Республике по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении учителя частной школы в городе Гудермес по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица)", - говорится в сообщении.
Следователи уточнили, что по уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления.
