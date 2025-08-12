https://ria.ru/20250812/britaniya-2034902217.html

В Британии прошла акция протеста против визита Вэнса

Порядка 100 человек приняли участие в акции протеста против визита в Великобританию вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщает газета Guardian.

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Порядка 100 человек приняли участие в акции протеста против визита в Великобританию вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщает газета Guardian. Вэнс находится в Великобритании с частным визитом. Ранее он встретился с главой британского МИД Дэвидом Лэмми, с которым обсудил двусторонние отношения и международную повестку. "Около ста человек, в основном женщины, вышли на... мероприятие, организованное (движением - ред.) Stop Trump Coalition в парке в Чарлбери", - говорится в публикации. Согласно изданию, протестующие несли плакаты с призывами к Вэнсу вернуться в США, критикой его политики и позиции. Ранее газета Telegraph со ссылкой на осведомленные источники в рядах британских и американских чиновников сообщила, что Вэнс в августе отправится с семьей на отдых в Великобританию, что станет символом близости между двумя странами. Stop Trump Coalition была сформирована из ряда профсоюзов, пропалестинских активистов и противников президента США Дональда Трампа.

