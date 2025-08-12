Рейтинг@Mail.ru
В Британии прошла акция протеста против визита Вэнса - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/britaniya-2034902217.html
В Британии прошла акция протеста против визита Вэнса
В Британии прошла акция протеста против визита Вэнса - РИА Новости, 12.08.2025
В Британии прошла акция протеста против визита Вэнса
Порядка 100 человек приняли участие в акции протеста против визита в Великобританию вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T23:00:00+03:00
2025-08-12T23:00:00+03:00
в мире
великобритания
сша
дэвид лэмми
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_25cda0221d465646aa32b98de5879fa5.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Порядка 100 человек приняли участие в акции протеста против визита в Великобританию вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщает газета Guardian. Вэнс находится в Великобритании с частным визитом. Ранее он встретился с главой британского МИД Дэвидом Лэмми, с которым обсудил двусторонние отношения и международную повестку. "Около ста человек, в основном женщины, вышли на... мероприятие, организованное (движением - ред.) Stop Trump Coalition в парке в Чарлбери", - говорится в публикации. Согласно изданию, протестующие несли плакаты с призывами к Вэнсу вернуться в США, критикой его политики и позиции. Ранее газета Telegraph со ссылкой на осведомленные источники в рядах британских и американских чиновников сообщила, что Вэнс в августе отправится с семьей на отдых в Великобританию, что станет символом близости между двумя странами. Stop Trump Coalition была сформирована из ряда профсоюзов, пропалестинских активистов и противников президента США Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250812/britaniya-2034899884.html
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_06de4868a59367215bc457bb7edc2c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, дэвид лэмми, дональд трамп
В мире, Великобритания, США, Дэвид Лэмми, Дональд Трамп
В Британии прошла акция протеста против визита Вэнса

Guardian: около ста человек протестовали против визита Вэнса в Великобританию

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Порядка 100 человек приняли участие в акции протеста против визита в Великобританию вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщает газета Guardian.
Вэнс находится в Великобритании с частным визитом. Ранее он встретился с главой британского МИД Дэвидом Лэмми, с которым обсудил двусторонние отношения и международную повестку.
"Около ста человек, в основном женщины, вышли на... мероприятие, организованное (движением - ред.) Stop Trump Coalition в парке в Чарлбери", - говорится в публикации.
Согласно изданию, протестующие несли плакаты с призывами к Вэнсу вернуться в США, критикой его политики и позиции.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на осведомленные источники в рядах британских и американских чиновников сообщила, что Вэнс в августе отправится с семьей на отдых в Великобританию, что станет символом близости между двумя странами.
Stop Trump Coalition была сформирована из ряда профсоюзов, пропалестинских активистов и противников президента США Дональда Трампа.
Найджел Фараж - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Вэнс встретится в Лондоне с британским политиком Фаражем, пишет FT
Вчера, 22:27
 
В миреВеликобританияСШАДэвид ЛэммиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала