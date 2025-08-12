https://ria.ru/20250812/brechalov-2034810794.html

Бречалов: в 2025 году в Удмуртии отремонтируют 63 объекта дорог

УФА, 12 авг - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе рабочей встречи с министром транспорта РФ Андреем Никитиным заявил, что в регионе 2025 году отремонтируют 63 объекта дорожной инфраструктуры протяженностью более 105 километров, сообщает пресс-служба руководителя республики. Министр транспорта РФ Андрей Никитин провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, на которой обсуждались текущие и перспективные проекты по развитию дорожно-транспортного комплекса региона, информирует пресс-служба. Отмечается, что особое внимание уделено текущему состоянию федеральной трассы Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь. В этом году ведется капитальный ремонт трех участков. Один из них – возле села Можга, протяженностью 8 км – практически завершен. Здесь расширена дорога, установлены новые остановочные комплексы, а по оси проезжей части размещены железобетонные блоки парапетного типа, разделяющие встречные потоки транспорта. Второй участок около города Можга также будет сдан в текущем году. Сейчас его готовность оценивается в 62%. Всего дорожникам предстоит капитально отремонтировать 8 км трассы. Третий объект – самый протяженный – 12 км, от села Пугачево в сторону Ижевска. Его планируется сдать в эксплуатацию в конце 2026 года. Однако рассматривается возможность его запуска уже в 2025 году, при опережающем финансировании. Общая готовность объекта составляет более 57%. "На 4 участках трассы в Якшур-Бодьинском и Игринском районах общей протяженностью более 60 км ведется обновление слоев износа. Это необходимо для обеспечения безопасного и комфортного проезда на трассе в северном направлении. В южном направлении возле села Пугачево аналогичные работы на отрезках протяженностью 44 км близки к завершению", - говорится в релизе. Рассмотрен вопрос реконструкции дороги Ижевск – Аэропорт. Александр Бречалов поблагодарил Минтранс России за поддержку проекта. Будет построен путепровод через железнодорожные пути с подъездами, новый мост через реку Позимь и развязка с круговым движением на перекрестке дорог в Завьялово и к аэропорту, добавили в пресс-службе. "Ключевой задачей является реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни", который стартовал в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина. Как отметил Александр Бречалов, в этом году в республике в рамках нацпроекта предполагается отремонтировать 63 объекта общей протяженностью более 105 км. На сегодняшний день 22 участка уже завершены, еще 33 находятся в работе. Глава региона подчеркнул, что качество ремонтов проверяют не только специалисты регионального Миндортранса и дорожные лаборатории, но и общественные организации – они присутствуют на каждой приемке", - рассказали в пресс-службе. Реализация указанных проектов обеспечит повышение безопасности и качества транспортных услуг, поддержит экономический рост региона и создаст дополнительные возможности для инвестиций, добавили власти Удмуртии.

