Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге искусственный интеллект научился находить борщевик на участках - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/borschevik-2034813683.html
В Петербурге искусственный интеллект научился находить борщевик на участках
В Петербурге искусственный интеллект научился находить борщевик на участках - РИА Новости, 12.08.2025
В Петербурге искусственный интеллект научился находить борщевик на участках
Искусственный интеллект научился находить борщевик на земельных участках в Петербурге и уже может в автоматическом режиме выставлять штрафы, сообщает... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T15:24:00+03:00
2025-08-12T15:24:00+03:00
санкт-петербург
технологии
ии
искусственный интеллект (ии)
борщевик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732380124_0:46:2000:1171_1920x0_80_0_0_d3e3cd1d4055a67ce52f18fa6371da16.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект научился находить борщевик на земельных участках в Петербурге и уже может в автоматическом режиме выставлять штрафы, сообщает государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) в Петербурге. "ГАТИ начала учить нейросеть определять в автоматическом режиме опасное инвазивное растение - борщевик Сосновского. Специалисты показывали искусственному интеллекту все стадии роста сорняка, чтобы находить его на самых ранних этапах. Как только удалось зафиксировать высокий процент автоматического выявления нарушения правил благоустройства города, функцию запустили в работу", - сообщает инспекция. Восемь мобильных нейросетевых комплексов "Городовой", установленных в автомобили, проводят ежедневный мониторинг территорий в Санкт-Петербурге по 186 маршрутам во всех районах города с новой подключенной функцией, рассказали в ГАТИ. При выявлении борщевика собственникам назначается штраф в размере 100 тысяч рублей. "После получения постановления штраф необходимо оплатить и принять меры по устранению. Проверит исполнение требования тоже нейросеть при повторном объезде", - отметили в ГАТИ. В сообщении добавляется, что благодаря мониторингу с помощью искусственного интеллекта всего за 3-4 недели можно проверить каждый район Санкт-Петербурга. Первые восемь собственников земельных участков с борщевиком уже получили штрафы за содержание территории, отметили в ГАТИ.
https://ria.ru/20250721/kak-izbavitsya-ot-borshchevika-2030494653.html
https://ria.ru/20250717/borschevik-2029805199.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732380124_190:0:1811:1216_1920x0_80_0_0_eb894520c5141d9316c35809fa0fc8e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, технологии, ии, искусственный интеллект (ии), борщевик
Санкт-Петербург, Технологии, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), Борщевик
В Петербурге искусственный интеллект научился находить борщевик на участках

ИИ научился находить борщевик на земельных участках в Петербурге

© РИА Новости / Александр ВильфБорщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Борщевик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект научился находить борщевик на земельных участках в Петербурге и уже может в автоматическом режиме выставлять штрафы, сообщает государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) в Петербурге.
"ГАТИ начала учить нейросеть определять в автоматическом режиме опасное инвазивное растение - борщевик Сосновского. Специалисты показывали искусственному интеллекту все стадии роста сорняка, чтобы находить его на самых ранних этапах. Как только удалось зафиксировать высокий процент автоматического выявления нарушения правил благоустройства города, функцию запустили в работу", - сообщает инспекция.
Борщевик - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Борщевик: чем опасен и как от него избавиться на участке
21 июля, 20:17
Восемь мобильных нейросетевых комплексов "Городовой", установленных в автомобили, проводят ежедневный мониторинг территорий в Санкт-Петербурге по 186 маршрутам во всех районах города с новой подключенной функцией, рассказали в ГАТИ. При выявлении борщевика собственникам назначается штраф в размере 100 тысяч рублей.
"После получения постановления штраф необходимо оплатить и принять меры по устранению. Проверит исполнение требования тоже нейросеть при повторном объезде", - отметили в ГАТИ.
В сообщении добавляется, что благодаря мониторингу с помощью искусственного интеллекта всего за 3-4 недели можно проверить каждый район Санкт-Петербурга.
Первые восемь собственников земельных участков с борщевиком уже получили штрафы за содержание территории, отметили в ГАТИ.
Уничтожение борщевика - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Россиянам рассказали, как будет работать закон о борьбе с борщевиком
17 июля, 20:54
 
Санкт-ПетербургТехнологииИИИскусственный интеллект (ИИ)Борщевик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала