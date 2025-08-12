https://ria.ru/20250812/borschevik-2034813683.html
В Петербурге искусственный интеллект научился находить борщевик на участках
В Петербурге искусственный интеллект научился находить борщевик на участках
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект научился находить борщевик на земельных участках в Петербурге и уже может в автоматическом режиме выставлять штрафы, сообщает государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) в Петербурге. "ГАТИ начала учить нейросеть определять в автоматическом режиме опасное инвазивное растение - борщевик Сосновского. Специалисты показывали искусственному интеллекту все стадии роста сорняка, чтобы находить его на самых ранних этапах. Как только удалось зафиксировать высокий процент автоматического выявления нарушения правил благоустройства города, функцию запустили в работу", - сообщает инспекция. Восемь мобильных нейросетевых комплексов "Городовой", установленных в автомобили, проводят ежедневный мониторинг территорий в Санкт-Петербурге по 186 маршрутам во всех районах города с новой подключенной функцией, рассказали в ГАТИ. При выявлении борщевика собственникам назначается штраф в размере 100 тысяч рублей. "После получения постановления штраф необходимо оплатить и принять меры по устранению. Проверит исполнение требования тоже нейросеть при повторном объезде", - отметили в ГАТИ. В сообщении добавляется, что благодаря мониторингу с помощью искусственного интеллекта всего за 3-4 недели можно проверить каждый район Санкт-Петербурга. Первые восемь собственников земельных участков с борщевиком уже получили штрафы за содержание территории, отметили в ГАТИ.
