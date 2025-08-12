https://ria.ru/20250812/bolgariya-2034787196.html
В Болгарии обыскивают офисы оружейной фирмы, якобы торговавшей с Россией
В Болгарии обыскивают офисы оружейной фирмы, якобы торговавшей с Россией - РИА Новости, 12.08.2025
В Болгарии обыскивают офисы оружейной фирмы, якобы торговавшей с Россией
Правоохранители в Болгарии обыскивают офисы оружейной компании, которая якобы нарушала международные санкции и поддерживала торговые связи с Россией, сообщает... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T13:39:00+03:00
2025-08-12T13:39:00+03:00
2025-08-12T13:39:00+03:00
в мире
болгария
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859492056_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c04ff24f7e5a4c273b3c2a92aefef47b.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правоохранители в Болгарии обыскивают офисы оружейной компании, которая якобы нарушала международные санкции и поддерживала торговые связи с Россией, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на информированные источники. Как сообщается, расследование началось по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины. По словам источников, проверка происходит в офисах компании "Сейдж консултантс". Компания является одним из крупнейших торговцев оружием в Болгарии, которой владеют бизнесмены Ганчо Христов и Христо Христов. В спецоперации принимают участие сотрудники Национальной службы расследований, сотрудники главного управления МВД и главного управления жандармерии, а также бойцы антитеррористического спецназа. Обыски и выемки проводятся в домах и офисах в Софии и по всей стране. Телеканал отмечает, что имя Христо Христова стало известно в 2019 году после сообщений о покупке им роскошной недвижимости в Беверли-Хиллз за 34,6 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250805/peskov-2033451641.html
болгария
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859492056_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7abb3eeace685e2472693c514733914e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, россия, украина
В мире, Болгария, Россия, Украина
В Болгарии обыскивают офисы оружейной фирмы, якобы торговавшей с Россией
В Болгарии обыскивают офисы оружейной компании по подозрению в нарушении санкций