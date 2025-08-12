Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии обыскивают офисы оружейной фирмы, якобы торговавшей с Россией
13:39 12.08.2025
В Болгарии обыскивают офисы оружейной фирмы, якобы торговавшей с Россией
2025-08-12T13:39:00+03:00
2025-08-12T13:39:00+03:00
в мире
болгария
россия
украина
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правоохранители в Болгарии обыскивают офисы оружейной компании, которая якобы нарушала международные санкции и поддерживала торговые связи с Россией, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на информированные источники. Как сообщается, расследование началось по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины. По словам источников, проверка происходит в офисах компании "Сейдж консултантс". Компания является одним из крупнейших торговцев оружием в Болгарии, которой владеют бизнесмены Ганчо Христов и Христо Христов. В спецоперации принимают участие сотрудники Национальной службы расследований, сотрудники главного управления МВД и главного управления жандармерии, а также бойцы антитеррористического спецназа. Обыски и выемки проводятся в домах и офисах в Софии и по всей стране. Телеканал отмечает, что имя Христо Христова стало известно в 2019 году после сообщений о покупке им роскошной недвижимости в Беверли-Хиллз за 34,6 миллиона долларов.
в мире, болгария, россия, украина
В мире, Болгария, Россия, Украина
Автомобиль болгарской полиции
Автомобиль болгарской полиции - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото : Министерство на вътрешните работи
Автомобиль болгарской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правоохранители в Болгарии обыскивают офисы оружейной компании, которая якобы нарушала международные санкции и поддерживала торговые связи с Россией, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на информированные источники.
Как сообщается, расследование началось по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.
По словам источников, проверка происходит в офисах компании "Сейдж консултантс". Компания является одним из крупнейших торговцев оружием в Болгарии, которой владеют бизнесмены Ганчо Христов и Христо Христов.
В спецоперации принимают участие сотрудники Национальной службы расследований, сотрудники главного управления МВД и главного управления жандармерии, а также бойцы антитеррористического спецназа. Обыски и выемки проводятся в домах и офисах в Софии и по всей стране.
Телеканал отмечает, что имя Христо Христова стало известно в 2019 году после сообщений о покупке им роскошной недвижимости в Беверли-Хиллз за 34,6 миллиона долларов.
В миреБолгарияРоссияУкраина
 
 
