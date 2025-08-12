https://ria.ru/20250812/bolgariya-2034787196.html

В Болгарии обыскивают офисы оружейной фирмы, якобы торговавшей с Россией

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правоохранители в Болгарии обыскивают офисы оружейной компании, которая якобы нарушала международные санкции и поддерживала торговые связи с Россией, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на информированные источники. Как сообщается, расследование началось по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины. По словам источников, проверка происходит в офисах компании "Сейдж консултантс". Компания является одним из крупнейших торговцев оружием в Болгарии, которой владеют бизнесмены Ганчо Христов и Христо Христов. В спецоперации принимают участие сотрудники Национальной службы расследований, сотрудники главного управления МВД и главного управления жандармерии, а также бойцы антитеррористического спецназа. Обыски и выемки проводятся в домах и офисах в Софии и по всей стране. Телеканал отмечает, что имя Христо Христова стало известно в 2019 году после сообщений о покупке им роскошной недвижимости в Беверли-Хиллз за 34,6 миллиона долларов.

