https://ria.ru/20250812/biryukov-2034791060.html

Около 2,6 тыс новых домовых и городских указателей установили в Москве

Около 2,6 тыс новых домовых и городских указателей установили в Москве - РИА Новости, 12.08.2025

Около 2,6 тыс новых домовых и городских указателей установили в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства установили в 2025 году около 2,6 тысячи новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T13:52:00+03:00

2025-08-12T13:52:00+03:00

2025-08-12T13:57:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916512957_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11bb8bc258ea0969529822d31ebcfa1f.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в 2025 году около 2,6 тысячи новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году уже установили 576 городских указателей и более 2 тысяч домовых. Указатели помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. "Продолжаем реализацию проекта историко-патриотической навигации. С помощью смартфона можно отсканировать QR-код на городском указателе и получить информацию о достопримечательностях, связанных с победой в Великой Отечественной войне, освоением космоса, покорением Арктики, наукой и искусством, составить к ним оптимальный маршрут. В этом году благодаря патриотической навигации новые информационные поля с QR-кодом появились к 215 историческим объектам", - добавил Бирюков. Он подчеркнул, что с момента старта программы создания единой системы навигации в 2014 году на улицах Москвы установили более 120 тысяч новых указателей.

https://realty.ria.ru/20250812/moskva-2034766759.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков