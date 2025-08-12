https://ria.ru/20250812/biryukov-2034791060.html
Около 2,6 тыс новых домовых и городских указателей установили в Москве
Около 2,6 тыс новых домовых и городских указателей установили в Москве - РИА Новости, 12.08.2025
Около 2,6 тыс новых домовых и городских указателей установили в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства установили в 2025 году около 2,6 тысячи новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T13:52:00+03:00
2025-08-12T13:52:00+03:00
2025-08-12T13:57:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916512957_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11bb8bc258ea0969529822d31ebcfa1f.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в 2025 году около 2,6 тысячи новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году уже установили 576 городских указателей и более 2 тысяч домовых. Указатели помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. "Продолжаем реализацию проекта историко-патриотической навигации. С помощью смартфона можно отсканировать QR-код на городском указателе и получить информацию о достопримечательностях, связанных с победой в Великой Отечественной войне, освоением космоса, покорением Арктики, наукой и искусством, составить к ним оптимальный маршрут. В этом году благодаря патриотической навигации новые информационные поля с QR-кодом появились к 215 историческим объектам", - добавил Бирюков. Он подчеркнул, что с момента старта программы создания единой системы навигации в 2014 году на улицах Москвы установили более 120 тысяч новых указателей.
https://realty.ria.ru/20250812/moskva-2034766759.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916512957_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e315fb61c3c83fcc619b3fa6e6890ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Около 2,6 тыс новых домовых и городских указателей установили в Москве
Бирюков: около 2,6 тыс новых домовых и городских указателей установили в Москве
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в 2025 году около 2,6 тысячи новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году уже установили 576 городских указателей и более 2 тысяч домовых. Указатели помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.
"Продолжаем реализацию проекта историко-патриотической навигации. С помощью смартфона можно отсканировать QR-код на городском указателе и получить информацию о достопримечательностях, связанных с победой в Великой Отечественной войне, освоением космоса, покорением Арктики, наукой и искусством, составить к ним оптимальный маршрут. В этом году благодаря патриотической навигации новые информационные поля с QR-кодом появились к 215 историческим объектам", - добавил Бирюков.
Он подчеркнул, что с момента старта программы создания единой системы навигации в 2014 году на улицах Москвы установили более 120 тысяч новых указателей.