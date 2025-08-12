https://ria.ru/20250812/bespilotniki-2034772226.html
Над Татарстаном сбили девять беспилотников
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Силы ПВО РФ сбили 9 украинских беспилотников над территорией Республики Татарстан, сообщили в Минобороны России."С 09.20 до 10.15 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
