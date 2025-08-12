https://ria.ru/20250812/baykal-2034789430.html

Форум "Байкал" собрал в Приангарье молодежь из 46 регионов РФ и 15 стран

Форум "Байкал" собрал в Приангарье молодежь из 46 регионов РФ и 15 стран

ИРКУТСК, 12 авг - РИА Новости. Международный молодежный форум "Байкал" проходит в Иркутской области, в нем принимают участие молодые люди из 46 регионов России и 15 стран, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "В Ольхонском районе стартовал международный молодежный форум "Байкал". В этом году его участниками стали 600 молодых людей из 46 регионов России и 15 стран. Они будут работать на тематических площадках, соответствующих их интересам и профессиональным направлениям. На открытие форума участников в видеообращении приветствовал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев", - говорится в сообщении. По словам Кобзева, международный молодежный форум "Байкал" стал площадкой для получения новых знаний, общения с экспертами и обмена опытом. Он проходит в регионе уже в 17 раз, приглашая молодых людей из регионов России и стран мира. Во время открытия участники исполнили гимн форума "Байкал", а также познакомились с программой и руководителями направлений. Форум включает семь площадок: "Туризм", "Предпринимательство", "Молодые политики", "Молодые педагоги", "Экология", "Лидеры муниципальных образований" и "Международные молодежные клубы". Главная тема 2025 года – "Цели устойчивого развития". Основное время будет посвящено образовательной программе: лекциям, встречам с известными спикерами, диалогам с представителями власти, бизнеса и НКО. Также запланированы культурные мероприятия – день диалога культур, выступления этнических коллективов и события, приуроченные к Году защитника Отечества. В первый день перед участниками выступил спортивный предприниматель, сооснователь МойФитнес.рф, Лиги марафонов BRICS, Ironstar и Rosa Run Владимир Волошин. Он прочитал мотивационную лекцию "Бизнес как спорт", поделившись секретами достижения целей. Завершился день концертом рок-группы "Сарма38". Основатели коллектива, Алексей Тихонов и Максим Комаров, познакомились в Иркутском музыкальном училище, а в 2019 году создали группу в Москве. Сегодня они активно гастролируют, в том числе с благотворительными концертами в поддержку СВО. Их репертуар включает патриотические песни, а в мае 2024 года вышел альбом "Дорога домой", посвященный спецоперации. Форум продлится до 15 августа и завершится подведением итогов на каждой площадке, награждением победителей конкурса "Росмолодёжь.Гранты" и областного конкурса социально значимых проектов. Организаторами форума выступают правительство Иркутской области, министерство по молодежной политике Иркутской области при участии аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО, при поддержке "Росмолодёжь" и генерального партнера – Иркутской нефтяной компании ("ИНК").

