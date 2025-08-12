Рейтинг@Mail.ru
Более 24 тысяч закупок по потребностям провели на Портале поставщиков

12.08.2025
09:15 12.08.2025
Более 24 тысяч закупок по потребностям провели на Портале поставщиков
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Портал поставщиков принял свыше 24 тысяч закупок по потребностям от региональных пользователей, указала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева."Формат закупок по потребностям позволяет региональным заказчикам оперативно приобретать на Портале поставщиков необходимую продукцию. В первом полугодии 2025 года они заключили по итогам таких процедур 24,1 тысячи контрактов на сумму 3,9 миллиарда рублей", – приводит пресс-служба ДЭПР слова Багреевой.Она добавила, что государственные организации сберегли почти 312 миллионов рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, так как падение начальной цены договора составило в среднем 8,7%. Чаще закупали пищевые продукты, лекарственные средства и медицинские материалы, а также химические элементы.Чтобы произвести закупку по потребностям пользователь указывает на портале что ему нужно и ставит на публикацию временное ограничение. За этот период поставщики отправляют ему ценовые предложения, среди которых заказчик потом выбирает наиболее подходящие.Руководитель департамента столицы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что Прикамье заняло первое место по закупкам за первые шесть месяцев текущего года. Там подписали 3,6 тысячи контрактов на сумму 400 миллионов рублей. Поставщики из Ямало-Ненецкого автономного округа провели 2,8 тысячи сделок на 492 миллиона рублей, а из Ханты-Мансийского автономного округа – 2,7 тысячи контрактов на 473 миллиона рублей. На эти регионы пришлось свыше трети от общего объема закупок.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин указывал, что за первое полугодие 2025 года на сайте реализовали заказы на сумму почти 58 миллиардов рублей.Портал был создан в 2013 году с целью автоматизации небольших закупок. На данный момент каталог включает 3,2 миллиона товаров и услуг. Порядка 1,5 тысячи договоров заключают на платформе каждый день. На сайте представителей бизнеса также обучают, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи и собирают обратную связь. В службу поддержки можно позвонить по единому федеральному номеру телефона: +7 800 303-12-34 или оставить обращение на портале.Функциональным заказчиком платформы является московский департамент по конкурентной политике, а за его техническое улучшение ответственен департамент информационных технологий столицы.Развитие электронных сервисов для предпринимательства отвечает целям нацпрограммы "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта столицы "Цифровое государственное управление".Ранее Багреева сообщала, что в 11 августа начался прием заявок на первый профессиональный конкурс для специалистов контрактной системы "Лидеры закупок Москвы", в рамках конкурса определят лучшие кадры в области госзакупок.
москва
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Портал поставщиков принял свыше 24 тысяч закупок по потребностям от региональных пользователей, указала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
"Формат закупок по потребностям позволяет региональным заказчикам оперативно приобретать на Портале поставщиков необходимую продукцию. В первом полугодии 2025 года они заключили по итогам таких процедур 24,1 тысячи контрактов на сумму 3,9 миллиарда рублей", – приводит пресс-служба ДЭПР слова Багреевой.
Она добавила, что государственные организации сберегли почти 312 миллионов рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, так как падение начальной цены договора составило в среднем 8,7%. Чаще закупали пищевые продукты, лекарственные средства и медицинские материалы, а также химические элементы.
Чтобы произвести закупку по потребностям пользователь указывает на портале что ему нужно и ставит на публикацию временное ограничение. За этот период поставщики отправляют ему ценовые предложения, среди которых заказчик потом выбирает наиболее подходящие.
Руководитель департамента столицы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что Прикамье заняло первое место по закупкам за первые шесть месяцев текущего года. Там подписали 3,6 тысячи контрактов на сумму 400 миллионов рублей. Поставщики из Ямало-Ненецкого автономного округа провели 2,8 тысячи сделок на 492 миллиона рублей, а из Ханты-Мансийского автономного округа – 2,7 тысячи контрактов на 473 миллиона рублей. На эти регионы пришлось свыше трети от общего объема закупок.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин указывал, что за первое полугодие 2025 года на сайте реализовали заказы на сумму почти 58 миллиардов рублей.
Портал был создан в 2013 году с целью автоматизации небольших закупок. На данный момент каталог включает 3,2 миллиона товаров и услуг. Порядка 1,5 тысячи договоров заключают на платформе каждый день. На сайте представителей бизнеса также обучают, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи и собирают обратную связь. В службу поддержки можно позвонить по единому федеральному номеру телефона: +7 800 303-12-34 или оставить обращение на портале.
Функциональным заказчиком платформы является московский департамент по конкурентной политике, а за его техническое улучшение ответственен департамент информационных технологий столицы.
Развитие электронных сервисов для предпринимательства отвечает целям нацпрограммы "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта столицы "Цифровое государственное управление".
Ранее Багреева сообщала, что в 11 августа начался прием заявок на первый профессиональный конкурс для специалистов контрактной системы "Лидеры закупок Москвы", в рамках конкурса определят лучшие кадры в области госзакупок.
