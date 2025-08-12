https://ria.ru/20250812/armenija-2034805701.html

В Армении начались совместные с США военные учения

В Армении начались совместные с США военные учения - РИА Новости, 12.08.2025

В Армении начались совместные с США военные учения

Начальник генерального штаба ВС Армении Эдвард Асрян и посол США в Ереване Кристина Квин открыли стартовавшие во вторник в республике армянско-американские... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T14:56:00+03:00

2025-08-12T14:56:00+03:00

2025-08-12T15:07:00+03:00

в мире

армения

сша

ереван

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759291383_7:103:966:642_1920x0_80_0_0_3c30a0b3614c22686888e292c84934ef.jpg

ЕРЕВАН, 12 авг – РИА Новости. Начальник генерального штаба ВС Армении Эдвард Асрян и посол США в Ереване Кристина Квин открыли стартовавшие во вторник в республике армянско-американские военные учения, сообщает пресс-служба армянского военного ведомства. "Двенадцатого августа дан старт совместным армянско-американским учениям Eagle Partner-2025. На церемонии открытия присутствовали и выступили первый заместитель министра обороны - начальник генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян и посол США в республике Кристина Квин", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время церемонии открытия прозвучали государственные гимны Армении и США, а также официальный гимн учений. Затем торжественным маршем прошли армянские и американские военные. Учения состоятся с 12 по 20 августа. Ранее в минобороны Армении заявляли, что они проходят в рамках подготовки армянских военных к участию в международных миротворческих миссиях. В них участвуют военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас. Маневры предусматривают подготовку и выполнение миротворческих задач с акцентом на операции, связанные с медицинской эвакуацией. Заявленные цели учений - повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения вооруженных сил Армении. В минобороны Армении уточнили, что подразделения, готовящиеся к международным операциям, периодически принимают участие в подобных совместных маневрах и тренировках в странах-партнерах. Eagle Partner проводится в Армении ежегодно с 2023 года. В декабре 2024 года министр обороны Армении Сурен Папикян назвал приоритетными в армянско-американском оборонном сотрудничестве направления, нацеленные как на осуществление трансформации вооруженных сил Армении, так и на повышение уровня взаимодействия с вооруженными силами США. Среди этих направлений, по его словам - военное образование, боевая подготовка, тренировки в рамках участия в международных миротворческих миссиях, развитие навыков профессиональных сержантов и инструкторов, создание учебно-тренировочного потенциала вооруженных сил Армении.

https://ria.ru/20250804/ssha-2033368987.html

армения

сша

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, сша, ереван