В Армении начались совместные с США военные учения
ЕРЕВАН, 12 авг – РИА Новости. Начальник генерального штаба ВС Армении Эдвард Асрян и посол США в Ереване Кристина Квин открыли стартовавшие во вторник в республике армянско-американские военные учения, сообщает пресс-служба армянского военного ведомства. "Двенадцатого августа дан старт совместным армянско-американским учениям Eagle Partner-2025. На церемонии открытия присутствовали и выступили первый заместитель министра обороны - начальник генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян и посол США в республике Кристина Квин", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время церемонии открытия прозвучали государственные гимны Армении и США, а также официальный гимн учений. Затем торжественным маршем прошли армянские и американские военные. Учения состоятся с 12 по 20 августа. Ранее в минобороны Армении заявляли, что они проходят в рамках подготовки армянских военных к участию в международных миротворческих миссиях. В них участвуют военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас. Маневры предусматривают подготовку и выполнение миротворческих задач с акцентом на операции, связанные с медицинской эвакуацией. Заявленные цели учений - повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения вооруженных сил Армении. В минобороны Армении уточнили, что подразделения, готовящиеся к международным операциям, периодически принимают участие в подобных совместных маневрах и тренировках в странах-партнерах. Eagle Partner проводится в Армении ежегодно с 2023 года. В декабре 2024 года министр обороны Армении Сурен Папикян назвал приоритетными в армянско-американском оборонном сотрудничестве направления, нацеленные как на осуществление трансформации вооруженных сил Армении, так и на повышение уровня взаимодействия с вооруженными силами США. Среди этих направлений, по его словам - военное образование, боевая подготовка, тренировки в рамках участия в международных миротворческих миссиях, развитие навыков профессиональных сержантов и инструкторов, создание учебно-тренировочного потенциала вооруженных сил Армении.
