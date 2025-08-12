https://ria.ru/20250812/alyaska-2034791183.html

В Крыму назвали Аляску идеальным местом встречи Путина и Трампа

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Аляска является идеальным местом для встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. "Аляска - территория для нас не чужая, хоть и американская, от наших границ до нее рукой подать, а всякие любители вставлять палки в колеса, наоборот, от Аляски очень далеко расположены. Думаю, место для встречи президентов Российской Федерации и США - идеальное", - сказал РИА Новости Константинов.

