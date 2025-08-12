Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали Аляску идеальным местом встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 12.08.2025 (обновлено: 14:56 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/alyaska-2034791183.html
В Крыму назвали Аляску идеальным местом встречи Путина и Трампа
В Крыму назвали Аляску идеальным местом встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025
В Крыму назвали Аляску идеальным местом встречи Путина и Трампа
Аляска является идеальным местом для встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости глава крымского парламента... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T13:53:00+03:00
2025-08-12T14:56:00+03:00
аляска
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
владимир константинов
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034768245_0:372:2979:2048_1920x0_80_0_0_a9775bc1a432b24eccd251845f8e8794.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Аляска является идеальным местом для встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. "Аляска - территория для нас не чужая, хоть и американская, от наших границ до нее рукой подать, а всякие любители вставлять палки в колеса, наоборот, от Аляски очень далеко расположены. Думаю, место для встречи президентов Российской Федерации и США - идеальное", - сказал РИА Новости Константинов.
https://ria.ru/20250812/vstrecha-2034786243.html
аляска
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034768245_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_65283bd167b8fcf19742c618b4d68bdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аляска, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир константинов, встреча путина и трампа на аляске
Аляска, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Константинов, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Крыму назвали Аляску идеальным местом встречи Путина и Трампа

Константинов назвал Аляску идеальным местом встречи Путина и Трампа

© РИА Новости / Сергей Попов | Перейти в медиабанкВ окрестностях города Анкоридж на Аляске
В окрестностях города Анкоридж на Аляске - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Сергей Попов
Перейти в медиабанк
В окрестностях города Анкоридж на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Аляска является идеальным местом для встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
"Аляска - территория для нас не чужая, хоть и американская, от наших границ до нее рукой подать, а всякие любители вставлять палки в колеса, наоборот, от Аляски очень далеко расположены. Думаю, место для встречи президентов Российской Федерации и США - идеальное", - сказал РИА Новости Константинов.
Отель на Аляске, где, по сообщениям СМИ, может пройти встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Журналист РИА Новости посетил возможное место встречи Путина и Трампа
13:34
 
АляскаСШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампВладимир КонстантиновВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала