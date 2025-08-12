https://ria.ru/20250812/alkomarkety-2034801448.html
Более 50% алкомаркетов закрылись или не продают спиртное на Вологодчине
2025-08-12T14:38:00+03:00
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
алкоголь
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более половины алкомаркетов закрылись или перестали продавать алкоголь в Вологодской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "За время действия закона Вологодской области (с 1 марта этого года) закрылись или прекратили реализацию спиртного 354 алкомаркета. Это более половины всех магазинов такого формата. В начале года на территории региона работало 610 алкомаркетов, на сегодняшний день прекратили продавать алкоголь в розницу или закрылись 230 федеральных и 124 региональных магазина", – заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Глава региона уточнил, что только за первую декаду августа в Вологодской области прекратили реализацию спиртного восемь алкомаркетов – шесть федеральных и две региональных точки. В Вологде закрылись или прекратили реализацию алкоголя уже 93 алкомаркета из 118, в Череповце – 167 из 265. В этом месяце в указанных городах прекратили реализацию алкогольной продукции два региональных и три федеральных алкомаркета. Кроме того, на Вологодчине продолжается системная работа по ограничению торговли алкоголем на разлив и профилактике рынка вейпов. В частности, в регионе прекратили работу уже 38 "наливаек" из 87 – это 20 точек разливного алкоголя в Вологде и 18 – в Череповце, а также 103 точки продажи вейпов из 316. В качестве альтернативы бизнесу, торгующему алкоголем, предлагается воспользоваться программой "5:3:3" для перепрофилирования. Через областной Фонд микрокредитования субъекты МСП могут взять льготный займ до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года, чтобы приобрести спецоборудование и мебель для открытия новой торговой точки. Этой мерой поддержки на выгодных условиях воспользовались уже более 10 предпринимателей.
вологодская область
"За время действия закона Вологодской области (с 1 марта этого года) закрылись или прекратили реализацию спиртного 354 алкомаркета. Это более половины всех магазинов такого формата. В начале года на территории региона работало 610 алкомаркетов, на сегодняшний день прекратили продавать алкоголь в розницу или закрылись 230 федеральных и 124 региональных магазина", – заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Глава региона уточнил, что только за первую декаду августа в Вологодской области прекратили реализацию спиртного восемь алкомаркетов – шесть федеральных и две региональных точки.
В Вологде закрылись или прекратили реализацию алкоголя уже 93 алкомаркета из 118, в Череповце – 167 из 265. В этом месяце в указанных городах прекратили реализацию алкогольной продукции два региональных и три федеральных алкомаркета.
Кроме того, на Вологодчине продолжается системная работа по ограничению торговли алкоголем на разлив и профилактике рынка вейпов. В частности, в регионе прекратили работу уже 38 "наливаек" из 87 – это 20 точек разливного алкоголя в Вологде и 18 – в Череповце, а также 103 точки продажи вейпов из 316.
В качестве альтернативы бизнесу, торгующему алкоголем, предлагается воспользоваться программой "5:3:3" для перепрофилирования. Через областной Фонд микрокредитования субъекты МСП могут взять льготный займ до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года, чтобы приобрести спецоборудование и мебель для открытия новой торговой точки. Этой мерой поддержки на выгодных условиях воспользовались уже более 10 предпринимателей.