https://ria.ru/20250812/alkomarkety-2034801448.html

Более 50% алкомаркетов закрылись или не продают спиртное на Вологодчине

Более 50% алкомаркетов закрылись или не продают спиртное на Вологодчине - РИА Новости, 12.08.2025

Более 50% алкомаркетов закрылись или не продают спиртное на Вологодчине

Более половины алкомаркетов закрылись или перестали продавать алкоголь в Вологодской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T14:38:00+03:00

2025-08-12T14:38:00+03:00

2025-08-12T14:38:00+03:00

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

алкоголь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033255404_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_b0be97cfc0db66ce1ef6d40efc4ef234.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более половины алкомаркетов закрылись или перестали продавать алкоголь в Вологодской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "За время действия закона Вологодской области (с 1 марта этого года) закрылись или прекратили реализацию спиртного 354 алкомаркета. Это более половины всех магазинов такого формата. В начале года на территории региона работало 610 алкомаркетов, на сегодняшний день прекратили продавать алкоголь в розницу или закрылись 230 федеральных и 124 региональных магазина", – заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Глава региона уточнил, что только за первую декаду августа в Вологодской области прекратили реализацию спиртного восемь алкомаркетов – шесть федеральных и две региональных точки. В Вологде закрылись или прекратили реализацию алкоголя уже 93 алкомаркета из 118, в Череповце – 167 из 265. В этом месяце в указанных городах прекратили реализацию алкогольной продукции два региональных и три федеральных алкомаркета. Кроме того, на Вологодчине продолжается системная работа по ограничению торговли алкоголем на разлив и профилактике рынка вейпов. В частности, в регионе прекратили работу уже 38 "наливаек" из 87 – это 20 точек разливного алкоголя в Вологде и 18 – в Череповце, а также 103 точки продажи вейпов из 316. В качестве альтернативы бизнесу, торгующему алкоголем, предлагается воспользоваться программой "5:3:3" для перепрофилирования. Через областной Фонд микрокредитования субъекты МСП могут взять льготный займ до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года, чтобы приобрести спецоборудование и мебель для открытия новой торговой точки. Этой мерой поддержки на выгодных условиях воспользовались уже более 10 предпринимателей.

https://ria.ru/20250730/zavarin-2032433188.html

https://ria.ru/20250725/zavarin-2031467230.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, георгий филимонов, алкоголь