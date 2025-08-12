Рейтинг@Mail.ru
Более 50% алкомаркетов закрылись или не продают спиртное на Вологодчине
Вологодская область
 
14:38 12.08.2025
Более 50% алкомаркетов закрылись или не продают спиртное на Вологодчине
Более 50% алкомаркетов закрылись или не продают спиртное на Вологодчине - РИА Новости, 12.08.2025
Более 50% алкомаркетов закрылись или не продают спиртное на Вологодчине
Более половины алкомаркетов закрылись или перестали продавать алкоголь в Вологодской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более половины алкомаркетов закрылись или перестали продавать алкоголь в Вологодской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "За время действия закона Вологодской области (с 1 марта этого года) закрылись или прекратили реализацию спиртного 354 алкомаркета. Это более половины всех магазинов такого формата. В начале года на территории региона работало 610 алкомаркетов, на сегодняшний день прекратили продавать алкоголь в розницу или закрылись 230 федеральных и 124 региональных магазина", – заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Глава региона уточнил, что только за первую декаду августа в Вологодской области прекратили реализацию спиртного восемь алкомаркетов – шесть федеральных и две региональных точки. В Вологде закрылись или прекратили реализацию алкоголя уже 93 алкомаркета из 118, в Череповце – 167 из 265. В этом месяце в указанных городах прекратили реализацию алкогольной продукции два региональных и три федеральных алкомаркета. Кроме того, на Вологодчине продолжается системная работа по ограничению торговли алкоголем на разлив и профилактике рынка вейпов. В частности, в регионе прекратили работу уже 38 "наливаек" из 87 – это 20 точек разливного алкоголя в Вологде и 18 – в Череповце, а также 103 точки продажи вейпов из 316. В качестве альтернативы бизнесу, торгующему алкоголем, предлагается воспользоваться программой "5:3:3" для перепрофилирования. Через областной Фонд микрокредитования субъекты МСП могут взять льготный займ до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года, чтобы приобрести спецоборудование и мебель для открытия новой торговой точки. Этой мерой поддержки на выгодных условиях воспользовались уже более 10 предпринимателей.
вологодская область
вологодская область, георгий филимонов, алкоголь
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов, Алкоголь
Более 50% алкомаркетов закрылись или не продают спиртное на Вологодчине

Свыше 50% алкомаркетов закрылись или не продают спиртное в Вологодской области

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более половины алкомаркетов закрылись или перестали продавать алкоголь в Вологодской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"За время действия закона Вологодской области (с 1 марта этого года) закрылись или прекратили реализацию спиртного 354 алкомаркета. Это более половины всех магазинов такого формата. В начале года на территории региона работало 610 алкомаркетов, на сегодняшний день прекратили продавать алкоголь в розницу или закрылись 230 федеральных и 124 региональных магазина", – заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Глава региона уточнил, что только за первую декаду августа в Вологодской области прекратили реализацию спиртного восемь алкомаркетов – шесть федеральных и две региональных точки.
В Вологде закрылись или прекратили реализацию алкоголя уже 93 алкомаркета из 118, в Череповце – 167 из 265. В этом месяце в указанных городах прекратили реализацию алкогольной продукции два региональных и три федеральных алкомаркета.
Кроме того, на Вологодчине продолжается системная работа по ограничению торговли алкоголем на разлив и профилактике рынка вейпов. В частности, в регионе прекратили работу уже 38 "наливаек" из 87 – это 20 точек разливного алкоголя в Вологде и 18 – в Череповце, а также 103 точки продажи вейпов из 316.
В качестве альтернативы бизнесу, торгующему алкоголем, предлагается воспользоваться программой "5:3:3" для перепрофилирования. Через областной Фонд микрокредитования субъекты МСП могут взять льготный займ до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года, чтобы приобрести спецоборудование и мебель для открытия новой торговой точки. Этой мерой поддержки на выгодных условиях воспользовались уже более 10 предпринимателей.
Вологодская область
 
 
