Высокая активность на Солнце сохранится 12 августа
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Солнце во вторник сохранит свою активность по части вспышек на высоком уровне, не исключены риски для Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — спокойная, с небольшими вероятностями умеренных возмущений. Вспышечная активность высокая, с сохранением рисков для Земли", - говорится в Telegram-канале лаборатории. Уточняется, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной, чуть повышенной, а вспышечная активность росла и характеризовалась неопределёнными рисками для Земли.
