https://ria.ru/20250812/aktivnost-2034721270.html

Высокая активность на Солнце сохранится 12 августа

Высокая активность на Солнце сохранится 12 августа - РИА Новости, 12.08.2025

Высокая активность на Солнце сохранится 12 августа

Солнце во вторник сохранит свою активность по части вспышек на высоком уровне, не исключены риски для Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T09:02:00+03:00

2025-08-12T09:02:00+03:00

2025-08-12T09:02:00+03:00

земля

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034078624_0:63:1024:639_1920x0_80_0_0_aa1f458e7d647b84df229a71e6fec45a.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Солнце во вторник сохранит свою активность по части вспышек на высоком уровне, не исключены риски для Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — спокойная, с небольшими вероятностями умеренных возмущений. Вспышечная активность высокая, с сохранением рисков для Земли", - говорится в Telegram-канале лаборатории. Уточняется, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной, чуть повышенной, а вспышечная активность росла и характеризовалась неопределёнными рисками для Земли.

https://ria.ru/20250812/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

земля, российская академия наук