В Саратовской области арестовали аферистов, обманувших автодилеров
10:16 12.08.2025 (обновлено: 11:56 12.08.2025)
В Саратовской области арестовали аферистов, обманувших автодилеров
В Саратовской области арестовали аферистов, обманувших автодилеров - РИА Новости, 12.08.2025
В Саратовской области арестовали аферистов, обманувших автодилеров
Группировка из 15 человек подделывала заключения о производственном браке новых автомобилей, чтобы получать компенсацию от автодилеров, заработав на этом более... РИА Новости, 12.08.2025
авто
россия
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
саратовская область
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Группировка из 15 человек подделывала заключения о производственном браке новых автомобилей, чтобы получать компенсацию от автодилеров, заработав на этом более 100 миллионов рублей, четверо из них арестованы по обвинению в мошенничестве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Использовать в корыстных целях законодательство о защите прав потребителей пытались участники организованной группы из 15 человек. Их деятельность пресекли мои коллеги из управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области", - написала Волк в Telegram-канале. Предварительно установлено, что злоумышленники приобретали автомобили различных марок, а также привлекали к участию в криминальной схеме сторонних автовладельцев. Фигуранты обращались в судебные органы с исковыми заявлениями, в которых требовали крупные компенсации за якобы выявленный в приобретенных машинах производственный брак. На самом деле информация о неисправностях была фальсифицирована или же они были сфабрикованы самими аферистами. "По оперативным данным, от производителей техники и автодилеров участники группы незаконно получили более 100 миллионов рублей", - уточнила Волк. Оперативники при поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. На их имущество стоимостью 65 миллионов рублей с целью обеспечения мер по возмещению ущерба наложен арест. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время следователями и полицейскими устанавливаются все эпизоды и соучастники противоправной деятельности, заключили в ведомстве.
россия
саратовская область
авто, россия, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, саратовская область
Авто, Россия, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия, Саратовская область
В Саратовской области арестовали аферистов, обманувших автодилеров

Аферисты из Саратовской области заработали более 100 млн руб на бракованных авто

© Ирина Волк/TelegramНа месте задержания члена преступной группировки, подделывающей заключения о производственном браке новых автомобилей в Саратовской области
На месте задержания члена преступной группировки, подделывающей заключения о производственном браке новых автомобилей в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Ирина Волк/Telegram
На месте задержания члена преступной группировки, подделывающей заключения о производственном браке новых автомобилей в Саратовской области
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Группировка из 15 человек подделывала заключения о производственном браке новых автомобилей, чтобы получать компенсацию от автодилеров, заработав на этом более 100 миллионов рублей, четверо из них арестованы по обвинению в мошенничестве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Использовать в корыстных целях законодательство о защите прав потребителей пытались участники организованной группы из 15 человек. Их деятельность пресекли мои коллеги из управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области", - написала Волк в Telegram-канале.
Предварительно установлено, что злоумышленники приобретали автомобили различных марок, а также привлекали к участию в криминальной схеме сторонних автовладельцев. Фигуранты обращались в судебные органы с исковыми заявлениями, в которых требовали крупные компенсации за якобы выявленный в приобретенных машинах производственный брак. На самом деле информация о неисправностях была фальсифицирована или же они были сфабрикованы самими аферистами.
"По оперативным данным, от производителей техники и автодилеров участники группы незаконно получили более 100 миллионов рублей", - уточнила Волк.
Оперативники при поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. На их имущество стоимостью 65 миллионов рублей с целью обеспечения мер по возмещению ущерба наложен арест.
Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время следователями и полицейскими устанавливаются все эпизоды и соучастники противоправной деятельности, заключили в ведомстве.
Авто Россия Ирина Волк Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) Происшествия Саратовская область
 
 
