В Саратовской области арестовали аферистов, обманувших автодилеров

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Группировка из 15 человек подделывала заключения о производственном браке новых автомобилей, чтобы получать компенсацию от автодилеров, заработав на этом более 100 миллионов рублей, четверо из них арестованы по обвинению в мошенничестве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Использовать в корыстных целях законодательство о защите прав потребителей пытались участники организованной группы из 15 человек. Их деятельность пресекли мои коллеги из управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области", - написала Волк в Telegram-канале. Предварительно установлено, что злоумышленники приобретали автомобили различных марок, а также привлекали к участию в криминальной схеме сторонних автовладельцев. Фигуранты обращались в судебные органы с исковыми заявлениями, в которых требовали крупные компенсации за якобы выявленный в приобретенных машинах производственный брак. На самом деле информация о неисправностях была фальсифицирована или же они были сфабрикованы самими аферистами. "По оперативным данным, от производителей техники и автодилеров участники группы незаконно получили более 100 миллионов рублей", - уточнила Волк. Оперативники при поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. На их имущество стоимостью 65 миллионов рублей с целью обеспечения мер по возмещению ущерба наложен арест. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время следователями и полицейскими устанавливаются все эпизоды и соучастники противоправной деятельности, заключили в ведомстве.

