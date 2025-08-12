В Саратовской области арестовали аферистов, обманувших автодилеров
Аферисты из Саратовской области заработали более 100 млн руб на бракованных авто
© Ирина Волк/TelegramНа месте задержания члена преступной группировки, подделывающей заключения о производственном браке новых автомобилей в Саратовской области
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Группировка из 15 человек подделывала заключения о производственном браке новых автомобилей, чтобы получать компенсацию от автодилеров, заработав на этом более 100 миллионов рублей, четверо из них арестованы по обвинению в мошенничестве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Использовать в корыстных целях законодательство о защите прав потребителей пытались участники организованной группы из 15 человек. Их деятельность пресекли мои коллеги из управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области", - написала Волк в Telegram-канале.
Предварительно установлено, что злоумышленники приобретали автомобили различных марок, а также привлекали к участию в криминальной схеме сторонних автовладельцев. Фигуранты обращались в судебные органы с исковыми заявлениями, в которых требовали крупные компенсации за якобы выявленный в приобретенных машинах производственный брак. На самом деле информация о неисправностях была фальсифицирована или же они были сфабрикованы самими аферистами.
"По оперативным данным, от производителей техники и автодилеров участники группы незаконно получили более 100 миллионов рублей", - уточнила Волк.
Оперативники при поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. На их имущество стоимостью 65 миллионов рублей с целью обеспечения мер по возмещению ущерба наложен арест.
Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время следователями и полицейскими устанавливаются все эпизоды и соучастники противоправной деятельности, заключили в ведомстве.