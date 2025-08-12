https://ria.ru/20250812/aeroport-2034718888.html

В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения

В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения - РИА Новости, 12.08.2025

В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация. 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация."Аэропорт Оренбург введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

