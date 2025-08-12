https://ria.ru/20250812/aeroport-2034716947.html
В аэропортах Пензы и Саратова сняли временные ограничения
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация."Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
