В аэропортах Пензы и Саратова сняли временные ограничения

2025-08-12T08:23:00+03:00

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация."Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

