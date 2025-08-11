Рейтинг@Mail.ru
13:13 11.08.2025
Житель Орла получил срок за разбой и угрозы убийством
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Суд приговорил к 6,5 годам колонии жителя Орла за разбой и угрозы убийством с помощью ножа в отношении родственников, сообщили в СУСК РФ по Орловской области и областной прокуратуре. В октябре 2024 года следователи задержали в Орле местного жителя, который похитил у матери деньги, угрожая ножом, а ранее занимался вымогательством у своей бабушки – ветерана Великой Отечественной войны, оскорблял ее и поджег ее квартиру. В отношении 36-летнего мужчины по поручению председателя СК РФ было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). В ходе следствия выявились новые сведения и было возбуждено второе дело. Фигуранта арестовали. "В суде установлено, что в сентябре 2024 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на свою мать, 1960 года рождения, и, угрожая ей ножом, потребовал передать ему денежные средства. Женщина, опасаясь за свою жизнь, отдала имевшиеся у нее 200 рублей", – говорится в сообщении прокуратуры. По данным надзорного ведомства, после этого мужчина с ножом в руке угрожал убийством и причинением тяжкого вреда здоровью своей бабушке 1934 года рождения, малолетнему сыну и своей сестре. В СУСК отметили, что мужчина признан виновным в совершении преступлений по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой) и части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). "Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", – говорится в сообщении СУСК. В прокуратуре региона добавили, что приговор вынес Заводской районный суд Орла. Ранее сообщалось, что прокуратура Орловской области начала проверку после видео в Telegram-каналах, где ветеран Великой Отечественной войны рассказывала о том, что внук пытался поджечь ее квартиру. Дочь ветерана вовремя заметила запах дыма и вызвала полицию. После этого, рассказывает ветеран, внук врывался к ней в комнату, оскорблял, называл ее "русской свиньей", требовал денег и угрожал ножом. Также она рассказала, что внук был должен банкам и занимался распространением наркотиков. По словам женщины, она была вынуждена переехать на съемную квартиру.
Житель Орла получил срок за разбой и угрозы убийством

Житель Орла получил 6,5 года колонии за разбой и угрозы убийством

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Суд приговорил к 6,5 годам колонии жителя Орла за разбой и угрозы убийством с помощью ножа в отношении родственников, сообщили в СУСК РФ по Орловской области и областной прокуратуре.
В октябре 2024 года следователи задержали в Орле местного жителя, который похитил у матери деньги, угрожая ножом, а ранее занимался вымогательством у своей бабушки – ветерана Великой Отечественной войны, оскорблял ее и поджег ее квартиру. В отношении 36-летнего мужчины по поручению председателя СК РФ было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). В ходе следствия выявились новые сведения и было возбуждено второе дело. Фигуранта арестовали.
"В суде установлено, что в сентябре 2024 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на свою мать, 1960 года рождения, и, угрожая ей ножом, потребовал передать ему денежные средства. Женщина, опасаясь за свою жизнь, отдала имевшиеся у нее 200 рублей", – говорится в сообщении прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, после этого мужчина с ножом в руке угрожал убийством и причинением тяжкого вреда здоровью своей бабушке 1934 года рождения, малолетнему сыну и своей сестре.
В СУСК отметили, что мужчина признан виновным в совершении преступлений по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой) и части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", – говорится в сообщении СУСК.
В прокуратуре региона добавили, что приговор вынес Заводской районный суд Орла.
Ранее сообщалось, что прокуратура Орловской области начала проверку после видео в Telegram-каналах, где ветеран Великой Отечественной войны рассказывала о том, что внук пытался поджечь ее квартиру. Дочь ветерана вовремя заметила запах дыма и вызвала полицию. После этого, рассказывает ветеран, внук врывался к ней в комнату, оскорблял, называл ее "русской свиньей", требовал денег и угрожал ножом. Также она рассказала, что внук был должен банкам и занимался распространением наркотиков. По словам женщины, она была вынуждена переехать на съемную квартиру.
