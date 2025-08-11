https://ria.ru/20250811/zhil-2034617211.html

Власти Подмосковья расселили более 670 жителей аварийных домов за неделю

11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. На протяжении недели жители Московской области покинули аварийные здания: 678 человек переселились в новые жилые комплексы, получили компенсацию стоимости своего прежнего жилья либо специальные сертификаты на покупку недвижимости. Об этом сообщил 360.ru.Расселение проводилось одновременно в 14 муниципальных образованиях, включая Клин, Коломну, Королев, Красногорск, Лосино-Петровский и другие населенные пункты. Граждане переехали в обновленные пространства, охватывающие 254 жилых помещения, общей площадью более 9,9 тысячи квадратных метров.Специалисты министерства строительства Подмосковья пояснили, что в этом году существенно увеличилась доступность программы предоставления жилищных сертификатов. Теперь право на получение такого документа имеют лица, проживающие в ветхом жилье по договорам социального найма. Для участия в программе заинтересованным гражданам рекомендовано обратиться в местные администрации округов до наступления 1 сентября текущего года.Расселение жильцов осуществляется согласно национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

