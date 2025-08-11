В Анкаре произошло землетрясение

https://ria.ru/20250811/zemletryasenie-2034503537.html
2025-08-11T07:18:00+03:00
2025-08-11T07:18:00+03:00
2025-08-11T07:18:00+03:00
АНКАРА, 11 авг - РИА Новости. Ощутимое землетрясение произошло в понедельник утром в столице Турции Анкаре, передает корреспондент РИА Новости. Жители ряда домов в районе Чанкая, вблизи здания гостелевидения, ощутили подземные толчки. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение было зафиксировано в районе Этимесгут в Анкаре магнитудой 3,2. Установлено, что землетрясение произошло на глубине 4,68 километров.
