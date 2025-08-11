https://ria.ru/20250811/zemletryasenie-2034500002.html

У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья мексиканского штата Чиапас, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T06:08:00+03:00

в мире

мексика

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья мексиканского штата Чиапас, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 02.21 по времени UTC (05.21 мск) в 229 километрах к юго-западу от города Тапачула с населением 202 тысяч человек. Очаг залегал на глубине в девять километров. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

мексика

2025

Новости

