У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья мексиканского штата Чиапас, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T06:08:00+03:00
2025-08-11T06:08:00+03:00
2025-08-11T06:09:00+03:00
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья мексиканского штата Чиапас, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 02.21 по времени UTC (05.21 мск) в 229 километрах к юго-западу от города Тапачула с населением 202 тысяч человек. Очаг залегал на глубине в девять километров. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
