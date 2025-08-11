https://ria.ru/20250811/zelenskiy-2034658013.html

СМИ сообщили о страшном ударе по Зеленскому

Владимиру Зеленскому так или иначе придется пойти на компромиссы по поводу территорий, заявил журналист Welt Кристоф Ваннер. РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому так или иначе придется пойти на компромиссы по поводу территорий, заявил журналист Welt Кристоф Ваннер."У Зеленского сейчас серьезные проблемы. Особенно учитывая, что на международном уровне все чаще говорят о потере Украиной земель. <…> Здесь, на Украине, я нередко слышу, особенно от людей из окружения Зеленского, что придется идти на болезненные компромиссы. Похоже, это и есть горькая реальность для Украины", — считает он.По словам журналиста, громкие заявления главы киевского режима — это лишь публичная риторика, которая может не соответствовать его реальным намерениям.На прошлой неделе Зеленский в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. В Госдуме в ответ на это посоветовали ему "помалкивать в тряпочку".Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

