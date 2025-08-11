https://ria.ru/20250811/zelenskiy-2034493393.html

"Будут проблемы": на Западе предупредили о мерзком плане Зеленского

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Киевский режим может саботировать итоги встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, оттягивая заключение мирного договора, такое мнение высказал геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive."Украина должна доказать, что она не собирается саботировать итоги (Соглашения. — Прим. Ред.). Но вместо этого будут нарушения, будут проблемы. Интересно, что Трамп потом будет со всем этим делать", — сказал он.По словам эксперта, на встрече могут обсуждать условия, которые Украина может принять, если хочет сохранить хотя бы какие-то позиции."Быть может эти условия Украина и сможет принять, по крайней мере, ей будет от чего-то отталкиваться", — предположил Хеннингсен.Аналитик призвал не испытывать оптимизма насчет принятия киевским режимом итогов встречи Трампа и Путина, наоборот, стоит ждать отрицания ее итогов и координации с Европой против них.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.

