https://ria.ru/20250811/zelandija-2034501902.html
Новая Зеландия примет решение о признании Палестины в сентябре
Новая Зеландия примет решение о признании Палестины в сентябре - РИА Новости, 11.08.2025
Новая Зеландия примет решение о признании Палестины в сентябре
Новая Зеландия примет решение о том, признает ли Палестину государством, в сентябре, заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T06:39:00+03:00
2025-08-11T06:39:00+03:00
2025-08-11T06:57:00+03:00
в мире
палестина
новая зеландия
россия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:431:3916:2634_1920x0_80_0_0_0460343e72cc38fac28605507a24c54e.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Новая Зеландия примет решение о том, признает ли Палестину государством, в сентябре, заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс. "Кабинет примет формальное решение в сентябре о том, следует ли Новой Зеландии признать Государство Палестина – и если да, то когда и как", - приводит слова Питерса New Zealand Herald. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
https://ria.ru/20250811/avstraliya-2034501015.html
палестина
новая зеландия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:0:3512:2634_1920x0_80_0_0_38cb9ac8c1414dd3ef5d1eae6554e57c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, новая зеландия, россия, оон
В мире, Палестина, Новая Зеландия, Россия, ООН
Новая Зеландия примет решение о признании Палестины в сентябре
Глава МИД Питерс: Новая Зеландия примет решение о признании Палестины в сентябре