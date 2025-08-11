https://ria.ru/20250811/zelandija-2034501902.html

Новая Зеландия примет решение о признании Палестины в сентябре

Новая Зеландия примет решение о признании Палестины в сентябре - РИА Новости, 11.08.2025

Новая Зеландия примет решение о признании Палестины в сентябре

Новая Зеландия примет решение о том, признает ли Палестину государством, в сентябре, заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T06:39:00+03:00

2025-08-11T06:39:00+03:00

2025-08-11T06:57:00+03:00

в мире

палестина

новая зеландия

россия

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:431:3916:2634_1920x0_80_0_0_0460343e72cc38fac28605507a24c54e.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Новая Зеландия примет решение о том, признает ли Палестину государством, в сентябре, заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс. "Кабинет примет формальное решение в сентябре о том, следует ли Новой Зеландии признать Государство Палестина – и если да, то когда и как", - приводит слова Питерса New Zealand Herald. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

https://ria.ru/20250811/avstraliya-2034501015.html

палестина

новая зеландия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, новая зеландия, россия, оон