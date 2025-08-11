https://ria.ru/20250811/zapret-2034608801.html
В Ростовской области ввели запрет на фото- и видеосъемку атак дронов
В Ростовской области ввели запрет на фото- и видеосъемку атак дронов - РИА Новости, 11.08.2025
В Ростовской области ввели запрет на фото- и видеосъемку атак дронов
Запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак ввели в Ростовской области, за нарушения предусмотрен штраф до 400 тысяч рублей, сообщает правительство региона.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 авг - РИА Новости. Запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак ввели в Ростовской области, за нарушения предусмотрен штраф до 400 тысяч рублей, сообщает правительство региона. "Для обеспечения безопасности и защиты государственных интересов в Ростовской области вводится запрет на фото-, видео- и киносъемку, а также публикацию в интернете или СМИ процесса или последствий применения ракетного вооружения, беспилотных летательных аппаратов, мест дислокации и жизнедеятельности воинских частей и подразделений", - говорится в сообщении. Соответствующий указ глава региона Юрий Слюсарь подписал накануне, документ вступил в силу 11 августа. Новые меры направлены на предотвращение утечки информации, представляющей оперативный интерес, защиту жизни и здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности граждан, уточняется в сообщении. За несанкционированную съемку и распространение соответствующих материалов предусмотрены штрафы: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей. Запрет не распространяется на органы, которые входят в единую систему публичной власти и являются официальными источниками информации. Также он не касается тех лиц, которые публикуют информацию, полученную из официальных источников при указании ссылки на них.
