Патрушев оценил новый закон о судостроении

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Новый федеральный закон "О судостроении" поможет обеспечить целостное правовое регулирование для решения проблем в этой стратегически важной области промышленности, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. О подготовке этого закона Патрушев сообщал в конце апреля нынешнего года на заседании президиума Морской коллегии. "В судостроении в последнее время накопилось много проблем. Для их решения необходимы изменения в нормативно-правовой базе. Предлагаемый законопроект будет способствовать формированию целостного правового регулирования деятельности в области судостроения", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии первой годовщины со дня создания Морской коллегии. По его словам, для дальнейшего развития отрасли "крайне важно упорядочить взаимоотношение судостроительных предприятий с заказчиком, отношение верфей с заводами, выпускающими комплектующее оборудование". "Остро назрела необходимость навести порядок в отношениях, возникающих при ремонте, переоборудовании, модернизации и утилизации кораблей и судов. За год работы мы изучили проблемы, с которыми сталкиваются конструкторские бюро и научно-исследовательские институты. Считаем, что их работу также необходимо структурировать. Так, предлагаемый закон позволит восстановить научно-технический задел судостроительной отрасли", - добавил Патрушев. Президент России Владимир Путин 13 августа 2024 года своим указом образовал Морскую коллегию. Ее возглавил Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Ключевая задача Морской коллегии - подготовка решений президента РФ в области морской деятельности и организация неукоснительного выполнения решений главы государства в этой сфере. Среди главных задач коллегии - выработка мер, направленных на сохранение за Россией статуса великой морской державы, укрепление обороны страны и безопасности государства в Мировом океане, развитие Военно-Морского Флота, развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации. В Морской коллегии действуют советы по стратегическому развитию ВМФ, по защите национальных интересов в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности России, а также научно-экспертный совет.
