https://ria.ru/20250811/zakon-2034633750.html

Патрушев оценил новый закон о судостроении

Патрушев оценил новый закон о судостроении - РИА Новости, 11.08.2025

Патрушев оценил новый закон о судостроении

Новый федеральный закон "О судостроении" поможет обеспечить целостное правовое регулирование для решения проблем в этой стратегически важной области... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T17:09:00+03:00

2025-08-11T17:09:00+03:00

2025-08-11T17:09:00+03:00

россия

арктика

николай патрушев

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Новый федеральный закон "О судостроении" поможет обеспечить целостное правовое регулирование для решения проблем в этой стратегически важной области промышленности, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. О подготовке этого закона Патрушев сообщал в конце апреля нынешнего года на заседании президиума Морской коллегии. "В судостроении в последнее время накопилось много проблем. Для их решения необходимы изменения в нормативно-правовой базе. Предлагаемый законопроект будет способствовать формированию целостного правового регулирования деятельности в области судостроения", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии первой годовщины со дня создания Морской коллегии. По его словам, для дальнейшего развития отрасли "крайне важно упорядочить взаимоотношение судостроительных предприятий с заказчиком, отношение верфей с заводами, выпускающими комплектующее оборудование". "Остро назрела необходимость навести порядок в отношениях, возникающих при ремонте, переоборудовании, модернизации и утилизации кораблей и судов. За год работы мы изучили проблемы, с которыми сталкиваются конструкторские бюро и научно-исследовательские институты. Считаем, что их работу также необходимо структурировать. Так, предлагаемый закон позволит восстановить научно-технический задел судостроительной отрасли", - добавил Патрушев. Президент России Владимир Путин 13 августа 2024 года своим указом образовал Морскую коллегию. Ее возглавил Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Ключевая задача Морской коллегии - подготовка решений президента РФ в области морской деятельности и организация неукоснительного выполнения решений главы государства в этой сфере. Среди главных задач коллегии - выработка мер, направленных на сохранение за Россией статуса великой морской державы, укрепление обороны страны и безопасности государства в Мировом океане, развитие Военно-Морского Флота, развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации. В Морской коллегии действуют советы по стратегическому развитию ВМФ, по защите национальных интересов в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности России, а также научно-экспертный совет.

https://ria.ru/20250811/morja-2034632154.html

https://ria.ru/20250811/patrushev-2034633552.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, арктика, николай патрушев, владимир путин, экономика