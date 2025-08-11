https://ria.ru/20250811/yurist-2034490514.html

Юрист рассказала, можно ли использовать обеденный перерыв для личных дел

Сотрудники имеют право использовать обеденный перерыв по своему усмотрению и заниматься личными делами, в том числе уходить на обед в ресторан, рассказала РИА... РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сотрудники имеют право использовать обеденный перерыв по своему усмотрению и заниматься личными делами, в том числе уходить на обед в ресторан, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter Ольга Владимирова. "Обеденный перерыв можно использовать для личных дел, так как это свободное время сотрудника, во время которого он отдыхает и принимает пищу, при этом он освобожден от исполнения трудовых обязанностей и может использовать его по своему усмотрению", — сказала Владимирова, отвечая на вопрос, может ли сотрудник использовать обеденный перерыв для личных дел или уходить на обед в ресторан из офиса. Ранее юрист рассказала РИА Новости, что сотрудник может воспользоваться обеденным перерывом даже для сна, если это не запрещено локальными актами организации, и сон не создает угрозу безопасности на производстве.

